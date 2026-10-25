Le marché mondial de l’or connaît des mouvements contrastés entre les grandes puissances économiques. Tandis que la Russie réduit ses stocks de métal précieux pour faire face à ses contraintes financières, la Chine et la Pologne continuent d’accroître leurs réserves. Depuis janvier 2026, Moscou aurait ainsi diminué ses avoirs d’environ 62 tonnes, dont 6,2 tonnes pour le seul mois de septembre. À l’inverse, Varsovie poursuit une politique d’acquisitions destinée à porter ses réserves à 700 tonnes. Pékin maintient également sa stratégie de diversification monétaire, dans un contexte de rivalités économiques et géopolitiques persistantes. Ces orientations opposées témoignent du rôle particulier de l’or dans les finances publiques : certains États cherchent à mobiliser leurs actifs pour dégager des liquidités, tandis que d’autres privilégient l’accumulation de réserves pour renforcer leur sécurité financière.

La Russie apparaît aujourd’hui confrontée à des arbitrages financiers particulièrement délicats. Engagée depuis plusieurs années dans la guerre en Ukraine, elle doit financer un effort militaire considérable tout en composant avec les sanctions occidentales et les restrictions affectant ses échanges internationaux. Dans cette situation, ses réserves d’or constituent un actif mobilisable pour soutenir ses besoins de financement. Selon les données évoquées par plusieurs observateurs du secteur, les mouvements d’or russe vers Hong Kong ont fortement augmenté au cours des derniers mois. Entre janvier et juillet 2026, près de 100 tonnes de métal précieux en provenance de Russie auraient transité par ce territoire, soit approximativement trois fois davantage que durant la même période de l’année précédente. Ces exportations ne doivent toutefois pas être assimilées automatiquement à des ventes de la banque centrale, puisqu’elles peuvent également concerner des producteurs, des établissements financiers ou des intermédiaires commerciaux. La réduction annoncée des réserves officielles russes doit donc être distinguée de l’ensemble des flux d’or quittant le pays. Le Kazakhstan envisage lui aussi de diminuer la proportion du métal jaune dans ses actifs internationaux. Sa banque centrale souhaiterait ramener cette part de 78 % à environ 75 % avant la fin de l’année. Il s’agirait moins d’un abandon de l’or que d’une volonté de rééquilibrer ses placements, tout en profitant éventuellement des gains accumulés après plusieurs années de hausse des cours.

La Chine et la Pologne renforcent leur sécurité financière grâce à l’or

À l’opposé de cette stratégie, la Pologne poursuit une politique d’accumulation particulièrement ambitieuse. Sa banque centrale souhaite atteindre un stock de 700 tonnes, un niveau destiné à renforcer la solidité de ses réserves internationales. Cette orientation s’inscrit dans un contexte marqué par les tensions sécuritaires en Europe de l’Est et par la volonté des autorités polonaises de diversifier les actifs détenus par le pays. L’or présente plusieurs caractéristiques recherchées par les banques centrales : il constitue un actif physique, reconnu à l’échelle internationale et ne dépendant pas directement de la solvabilité d’un émetteur. Sa détention peut ainsi contribuer à limiter certains risques liés aux monnaies étrangères ou aux instruments financiers traditionnels. La Chine développe une stratégie comparable, dans un environnement international marqué par la concurrence économique avec les États-Unis. Les achats de métal précieux permettent à Pékin d’élargir la composition de ses réserves et de réduire progressivement sa dépendance à certains actifs libellés en devises étrangères. Cette politique ne signifie pas pour autant que l’or puisse remplacer intégralement le dollar ou les obligations souveraines. Contrairement à certains placements financiers, le métal précieux ne verse aucun intérêt et sa conservation nécessite des infrastructures sécurisées. Son cours peut également connaître d’importantes variations, ce qui oblige les banques centrales à rechercher un équilibre entre protection patrimoniale, disponibilité des fonds et diversification.

Ces stratégies nationales interviennent alors que le cours de l’or a connu une progression spectaculaire au cours des dernières années. Après une hausse de 25,5 % en 2024, le métal précieux aurait enregistré une augmentation de 67,4 % en 2025, avant de reculer de 4,4 % sur les neuf premiers mois de 2026. Cette évolution illustre la sensibilité du marché aux tensions internationales, à la politique monétaire américaine et aux anticipations des investisseurs. Lorsque les perspectives économiques deviennent incertaines, l’or bénéficie souvent de son statut de valeur refuge, même si cette réputation ne le protège pas contre les corrections de prix. Les achats des banques centrales peuvent soutenir la demande, mais ils ne constituent pas une garantie de hausse permanente. De même, les ventes effectuées par un pays comme la Russie ne suffisent pas à annoncer un retournement durable du marché mondial. Pour les investisseurs particuliers, l’observation de ces mouvements doit donc s’accompagner d’une analyse plus large des taux d’intérêt, de l’inflation, du dollar et de l’évolution des risques géopolitiques. Au-delà des fluctuations quotidiennes, les décisions de Moscou, Pékin et Varsovie montrent surtout que les réserves d’or demeurent un outil stratégique pour les États. Certains y puisent pour répondre à des contraintes financières immédiates, tandis que d’autres cherchent à consolider leur indépendance économique sur le long terme. Dans un environnement international toujours plus incertain, le métal précieux conserve ainsi une place centrale dans les politiques de gestion des réserves monétaires.