Forex : comment fonctionne le plus grand marché financier du monde et pourquoi attire-t-il autant d’investisseurs ?

Le marché des changes, ou Forex, fonctionne comme un réseau global où se négocient quotidiennement des milliers de milliards de dollars. Accessible aux investisseurs particuliers, il présente des opportunités, mais comporte également des risques importants, notamment liés à l'effet de levier. La régulation et la prudence sont donc essentielles avant d'y investir.

Acheter des euros, vendre des dollars ou anticiper les fluctuations du yen japonais : le Forex constitue l’un des marchés les plus actifs de la planète. Derrière ce nom, contraction de l’expression anglaise Foreign Exchange, se cache le marché international des changes, sur lequel s’échangent quotidiennement des milliers de milliards de dollars. Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le Forex ne dispose pas d’une place financière unique. Les transactions s’effectuent principalement entre banques, institutions financières, entreprises et investisseurs, grâce à un réseau électronique mondial. Ce marché fonctionne presque en continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, du lundi au vendredi, en suivant les principales places financières de Sydney, Tokyo, Londres et New York. Son rôle dépasse largement la spéculation : il permet notamment aux entreprises de régler leurs achats internationaux, aux investisseurs de diversifier leurs placements et aux banques centrales d’intervenir sur les marchés monétaires.

Le principe du Forex repose sur l’échange simultané de deux devises. Chaque opération concerne une paire monétaire, comme l’euro face au dollar américain, généralement représentée par le symbole EUR/USD. Lorsqu’un investisseur achète cette paire, il achète des euros et vend simultanément des dollars, dans l’espoir que la monnaie européenne prenne de la valeur par rapport à la devise américaine. Les variations des taux de change dépendent de nombreux facteurs : les décisions des banques centrales, l’inflation, les taux d’intérêt, la croissance économique ou encore les tensions géopolitiques. Une hausse des taux directeurs aux États-Unis peut, par exemple, rendre certains placements libellés en dollars plus attractifs, même si les réactions du marché dépendent également des anticipations des investisseurs. Selon l’enquête triennale publiée en 2025 par la Banque des règlements internationaux, les transactions sur le marché mondial des changes représentaient environ 9 600 milliards de dollars par jour en avril 2025. Le dollar américain demeure la devise dominante, puisqu’il intervient dans la très grande majorité des échanges internationaux.

Un marché accessible aux particuliers, mais particulièrement risqué

Avec le développement des plateformes de trading en ligne, le Forex est devenu accessible aux investisseurs particuliers, qui peuvent désormais spéculer sur les mouvements des monnaies depuis un ordinateur ou un smartphone. De nombreux intermédiaires proposent des opérations sur les devises, parfois au moyen de contrats financiers permettant de miser sur les variations des cours sans détenir directement les monnaies concernées. L’un des principaux arguments commerciaux de ces plateformes repose sur l’effet de levier, qui permet de prendre une position financière supérieure au capital réellement engagé. Mais ce mécanisme multiplie également les risques. Une variation relativement faible d’un taux de change peut provoquer des pertes importantes, voire entraîner la disparition rapide des sommes investies. Pour les particuliers, le Forex est donc très différent d’un simple achat de devises en vue d’un voyage. Il s’agit d’une activité financière spéculative, dont les résultats sont difficiles à anticiper, même pour des investisseurs expérimentés.

En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) met régulièrement en garde contre les risques liés au trading sur le Forex, particulièrement lorsque les produits proposés comportent un effet de levier important. Une étude publiée par le régulateur avait montré que près de neuf clients particuliers sur dix perdaient de l’argent sur les marchés du Forex et des contrats financiers spéculatifs étudiés. L’AMF rappelle également que certaines plateformes frauduleuses promettent des gains rapides ou garantis afin d’attirer des épargnants inexpérimentés. Avant toute opération, il est donc essentiel de vérifier que l’intermédiaire est autorisé à proposer ses services, de comprendre les frais appliqués et de ne jamais engager de sommes dont la perte compromettrait sa situation financière. Les investisseurs doivent également distinguer les activités de couverture du risque de change, utilisées notamment par les entreprises, des stratégies spéculatives visant un profit à court terme. Le Forex reste ainsi un rouage essentiel de l’économie mondiale, mais sa liquidité et son accessibilité ne doivent pas masquer la complexité des mécanismes financiers qui le gouvernent. Pour les particuliers, la connaissance du marché et une gestion rigoureuse des risques demeurent indispensables avant d’envisager toute opération.