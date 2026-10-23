Gemma De Filippis, dirigeante de Point Service SA et 1academy, se distingue par son approche humaine du recrutement en Suisse italienne. Elle intègre formation et développement des compétences pour répondre aux besoins d'un marché en mutation, favorisant des relations durables entre entreprises et candidats. Son parcours souligne l’importance croissante des femmes dans l’entrepreneuriat.

À la tête de Point Service SA et de 1academy, Gemma De Filippis s’est construit une place dans l’univers des ressources humaines en Suisse italienne. Recrutement, accompagnement des entreprises, formation professionnelle et développement des compétences : cette dirigeante installée au Tessin défend une vision de l’entrepreneuriat fondée sur les relations humaines, la transmission et l’adaptation aux transformations du marché du travail. Un parcours qui illustre le rôle croissant des femmes entrepreneures dans les services aux entreprises.

Dans un marché de l’emploi où les entreprises cherchent à recruter rapidement sans renoncer à la qualité des candidatures, Gemma De Filippis a choisi de faire des ressources humaines le centre de son activité professionnelle. Installée à Lugano, en Suisse, cette dirigeante évolue depuis plusieurs années dans le conseil aux entrepreneurs, la recherche et la sélection de personnel ainsi que le recrutement temporaire et permanent. Elle est notamment associée à Point Service SA, une société active dans le canton du Tessin, et à 1academy, spécialisée dans la formation professionnelle. Son approche repose sur une conviction : une entreprise ne se développe pas uniquement grâce à ses résultats financiers, mais également par sa capacité à identifier, accompagner et faire progresser les personnes qui la composent. Dans une région située à la frontière de l’Italie, où les échanges économiques et les déplacements professionnels sont particulièrement importants, cette expertise répond aux besoins d’entreprises confrontées à des enjeux de recrutement et de fidélisation de leurs collaborateurs.

Le parcours de Gemma De Filippis est notamment lié au développement de Point Service. Dans un entretien accordé au média suisse Ticino Welcome en septembre 2020, elle expliquait avoir repris l’entreprise quatre ans auparavant, avec l’ambition de moderniser ses pratiques tout en conservant une forte dimension humaine. Elle défendait déjà une conception du recrutement allant au-delà du simple rapprochement entre une offre et une candidature. À ses yeux, l’activité devait reposer sur une connaissance approfondie des besoins des entreprises et sur une relation durable avec leurs dirigeants. Cette orientation l’avait notamment conduite à développer un service de disponibilité élargie, destiné à répondre aux demandes urgentes de personnel. Dans certains secteurs, comme le bâtiment ou les activités nécessitant des remplacements rapides, cette réactivité constitue un enjeu essentiel. Pour la dirigeante, la qualité du service dépend ainsi autant de l’organisation des équipes que de la compréhension des réalités quotidiennes de ses clients.

Du recrutement à la formation, une vision élargie des ressources humaines

Au fil de son parcours, Gemma De Filippis a également accordé une place importante à la formation. À travers 1academy, elle s’intéresse au développement des compétences techniques et comportementales, ainsi qu’à l’accompagnement des professionnels dans leur évolution de carrière. Cette activité répond à une difficulté régulièrement rencontrée par les entreprises : trouver des candidats possédant immédiatement l’ensemble des compétences recherchées. Face à cette situation, la formation peut constituer un levier complémentaire au recrutement, en permettant aux salariés de progresser et aux entreprises d’adapter leurs ressources humaines à leurs besoins. En 2023, 1academy avait notamment organisé à Lugano une rencontre consacrée à la génération Z et aux relations entre générations dans le monde professionnel. Gemma De Filippis y défendait l’idée que la diversité des âges et des expériences pouvait constituer une richesse pour les organisations, à condition d’être correctement accompagnée.

Cette attention portée aux compétences s’inscrit dans un contexte de transformation du marché du travail. Les entreprises doivent composer avec la numérisation de nombreux métiers, l’évolution des attentes des salariés et les difficultés de recrutement dans certaines professions. Les jeunes générations accordent souvent une importance particulière à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, aux perspectives d’évolution et au sens donné à leur activité. Les collaborateurs expérimentés disposent, quant à eux, de connaissances et de savoir-faire qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la transmission des compétences. Pour les spécialistes des ressources humaines, le défi consiste à rapprocher ces différentes attentes sans opposer systématiquement les générations. L’activité de Gemma De Filippis se situe précisément à cette intersection entre recrutement, conseil aux entreprises et développement professionnel.

LinkedIn, leadership et entrepreneuriat : une dirigeante qui partage son expérience

Gemma De Filippis utilise également LinkedIn comme un espace de réflexion sur la vie professionnelle. Suivie par plusieurs milliers de personnes, elle y publie régulièrement des textes consacrés à la responsabilité, aux décisions entrepreneuriales, à la stratégie ou encore au leadership. En juillet 2026, elle abordait notamment le poids parfois invisible des responsabilités assumées par les dirigeants. Le mois suivant, elle consacrait une publication à la capacité de prendre une décision sans attendre systématiquement les conditions idéales. En septembre, elle revenait sur la manière dont les expériences difficiles peuvent participer à une évolution personnelle et professionnelle. Ces prises de parole dessinent une vision du management qui ne se limite pas aux objectifs commerciaux, mais prend également en compte les relations humaines et les choix individuels.

L’utilisation des outils numériques constitue un autre aspect de son parcours. Dès 2020, dans son entretien à Ticino Welcome, elle expliquait avoir transformé sa manière de développer les relations commerciales grâce à LinkedIn et à une approche appelée « Modern Selling ». Cette méthode consiste notamment à utiliser les réseaux professionnels pour identifier de nouveaux partenaires, développer les échanges et mieux présenter les compétences d’une entreprise. Elle soulignait alors les économies de déplacements que pouvait permettre le recours aux rendez-vous à distance, sans pour autant considérer que les rencontres physiques devaient disparaître. Cette démarche témoigne d’une volonté d’intégrer les nouveaux outils dans les pratiques traditionnelles du conseil et du recrutement. Elle illustre aussi la manière dont les dirigeants de petites et moyennes entreprises peuvent utiliser leur présence numérique pour développer leur visibilité professionnelle.

Entre le Tessin et l’Italie, des perspectives pour les entreprises

La situation géographique du Tessin occupe une place particulière dans l’activité des professionnels du recrutement. Canton suisse italophone, il entretient des relations économiques étroites avec les régions du nord de l’Italie. Les entreprises y recherchent des profils variés, parfois dans un bassin de recrutement qui dépasse les frontières nationales. Cette proximité implique de tenir compte de réglementations sociales différentes, de niveaux de rémunération distincts et d’attentes professionnelles qui ne sont pas toujours identiques. Les agences spécialisées dans le travail temporaire et permanent jouent donc un rôle d’intermédiaire entre les besoins des employeurs et les projets des candidats. Pour les entrepreneurs, le recours à ces structures peut faciliter certaines recherches de personnel, notamment lorsque les compétences demandées sont difficiles à identifier ou lorsque les besoins évoluent rapidement.

Le parcours de Gemma De Filippis illustre ainsi une conception de l’entrepreneuriat fondée sur plusieurs activités complémentaires. À travers Point Service et 1academy, elle évolue dans des domaines qui répondent à une même problématique : permettre aux entreprises de trouver les compétences nécessaires tout en accompagnant le développement professionnel des individus. Son activité publique sur LinkedIn prolonge cette démarche en abordant les questions de leadership, de responsabilité et de transformation des organisations. Dans un environnement économique où les outils numériques et l’intelligence artificielle prennent une place grandissante dans les processus de recrutement, la dimension humaine demeure un sujet central. Le parcours de cette entrepreneure installée à Lugano rappelle que la réussite d’une organisation repose aussi sur la qualité des relations qu’elle construit avec ses collaborateurs, ses candidats et ses partenaires.