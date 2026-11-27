Ça s’est passé un 27 novembre : en 1895, Alfred Nobel signe à Paris le testament qui donnera naissance aux prix Nobel

Le 27 novembre 1895, Alfred Nobel rédige son testament à Paris, destinant sa fortune à la création des prix Nobel, récompensant ceux ayant le plus contribué au bien de l'humanité. Décernés pour la première fois en 1901, ces prix continuent de célébrer des contributions majeures dans divers domaines, y compris la paix.

Le 27 novembre 1895, il y a exactement 131 ans, Alfred Nobel signe son testament au Cercle suédo-norvégien de Paris. Le riche industriel suédois, inventeur de la dynamite, décide de consacrer l’essentiel de son immense fortune à la création de récompenses destinées aux personnalités ayant le plus contribué au bien de l’humanité. Il donne ainsi naissance à ce qui deviendra l’une des distinctions les plus prestigieuses au monde : le prix Nobel.

L’inventeur de la dynamite veut récompenser les bienfaiteurs de l’humanité

Né le 21 octobre 1833 à Stockholm, Alfred Nobel est un chimiste, ingénieur, inventeur et industriel suédois. Il fait fortune grâce à ses recherches sur les explosifs, notamment à l’invention de la dynamite, qu’il fait breveter en 1867. À la tête d’un empire industriel international, il dépose 355 brevets au cours de son existence.

Mais derrière l’homme d’affaires se cache également un passionné de littérature, de philosophie et de sciences, qui s’intéresse aux questions de paix et de désarmement.

Dans son testament, Alfred Nobel prévoit que les revenus de sa fortune seront distribués chaque année à ceux qui auront apporté « le plus grand bénéfice à l’humanité ».

Il définit cinq domaines : la physique, la chimie, la physiologie ou la médecine, la littérature et la paix. Il précise également que la nationalité des candidats ne devra pas être prise en considération dans l’attribution des récompenses.

Un héritage colossal qui provoque la colère de sa famille

Alfred Nobel meurt le 10 décembre 1896 à San Remo, en Italie, à l’âge de 63 ans. Célibataire et sans enfant, il laisse derrière lui une fortune considérable.

Plus de 31 millions de couronnes suédoises sont destinées au financement des futures récompenses. La décision provoque des contestations au sein de sa famille, certains héritiers tentant de faire invalider son testament.

Il faudra plusieurs années de négociations pour que ses dernières volontés soient respectées. Le 29 juin 1900, les statuts de la Fondation Nobel sont officiellement approuvés.

Deux Français parmi les premiers lauréats en 1901

Les premiers prix Nobel sont décernés le 10 décembre 1901, cinq ans jour pour jour après la mort de leur fondateur.

Le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen est récompensé pour sa découverte des rayons X, tandis que le médecin allemand Emil von Behring est distingué pour ses travaux sur la sérothérapie, notamment contre la diphtérie. Le Néerlandais Jacobus Henricus van ’t Hoff reçoit le prix Nobel de chimie.

La France figure également en bonne place : l’écrivain Sully Prudhomme reçoit le premier prix Nobel de littérature, tandis que Frédéric Passy partage le premier prix Nobel de la paix avec le Suisse Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge.

Le prix Nobel d’économie ne figurait pas dans le testament

Contrairement aux cinq distinctions historiques, le prix Nobel d’économie n’a pas été imaginé par Alfred Nobel. Il est créé en 1968 par la Banque centrale de Suède, à l’occasion de son tricentenaire, et décerné pour la première fois en 1969.

Son appellation officielle est le « prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel ».

Une tradition qui perdure depuis 125 ans

Chaque année, les récompenses sont traditionnellement remises le 10 décembre, date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel. Les cérémonies se déroulent à Stockholm, à l’exception de celle du prix Nobel de la paix, organisée à Oslo, en Norvège, conformément aux dernières volontés de l’industriel.

En 2026, le montant de chaque prix a été porté à 12 millions de couronnes suédoises.

Cent trente et un ans après la signature de son testament à Paris, Alfred Nobel reste ainsi davantage associé aux grandes avancées scientifiques, à la littérature et à la paix qu’à l’invention de la dynamite, qui avait pourtant fait sa fortune.