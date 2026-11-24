Ça s’est passé un 24 novembre: il y a 35 ans, Freddie Mercury, mourait des suites du sida à 45 ans

Freddie Mercury meurt le 24 novembre 1991, à 45 ans, des suites d'une bronchopneumonie liée au sida, peu après avoir révélé sa maladie. Trois décennies après sa disparition, son héritage musical perdure avec des concerts tributes et un biopic, témoignant de son influence durable dans l'histoire du rock.

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Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury s’éteignait à son domicile londonien, à seulement 45 ans, des suites d’une bronchopneumonie liée au sida. La veille, le chanteur de Queen avait publiquement révélé sa maladie, après des années de silence ; 35 ans après sa disparition, ses chansons continuent de traverser les générations, faisant de lui l’une des plus grandes figures de l’histoire du rock.

De Zanzibar aux plus grandes scènes du monde

Né le 5 septembre 1946 à Zanzibar sous le nom de Farrokh Bulsara, Freddie Mercury passe une partie de son enfance en Inde avant de s’installer en Angleterre avec sa famille en 1964.

En 1970, il fonde Queen avec le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor, rejoints l’année suivante par le bassiste John Deacon. Le groupe enchaîne rapidement les succès internationaux : Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Another One Bites the Dust ou encore Radio Ga Ga.

Avec plusieurs centaines de millions de disques vendus dans le monde, Queen s’impose comme l’un des groupes les plus populaires de l’histoire de la musique.

Le 13 juillet 1985, Freddie Mercury et Queen se produisent au stade de Wembley, à Londres, à l’occasion du Live Aid, un concert caritatif organisé pour lutter contre la famine en Éthiopie.

Vêtu d’un débardeur blanc, Freddie Mercury tient le public dans sa main. En seulement 21 minutes, Queen livre une prestation aujourd’hui encore considérée comme l’une des plus grandes performances scéniques de l’histoire du rock.

Le 9 août 1986, à Knebworth, Freddie Mercury donne son dernier concert avec Queen devant quelque 120 000 spectateurs.

Une maladie cachée jusqu’à la veille de sa mort

Alors que son état de santé se dégrade, Freddie Mercury continue d’enregistrer des chansons. En février 1991, Queen publie l’album Innuendo, qui contient notamment le titre devenu emblématique The Show Must Go On.

Le 23 novembre 1991, après des mois de spéculations sur son état de santé, le chanteur confirme publiquement sa maladie dans un communiqué : « Je souhaite confirmer que je suis séropositif et atteint du sida. »

Le lendemain, Freddie Mercury meurt dans sa résidence de Garden Lodge, dans le quartier de Kensington, à Londres.

Elton John, George Michael et David Bowie lui rendent hommage

Le 20 avril 1992, les trois membres restants de Queen organisent un immense concert en hommage à Freddie Mercury au stade de Wembley. Elton John, George Michael, David Bowie, Metallica, Axl Rose et Annie Lennox figurent parmi les artistes présents.

En 1995, Queen publie Made in Heaven, un album posthume réalisé notamment à partir des derniers enregistrements du chanteur.

Brian May et Roger Taylor poursuivront ensuite l’aventure musicale avec Paul Rodgers, puis Adam Lambert à partir de 2012.

En 2018, le film Bohemian Rhapsody fait découvrir l’histoire de Queen à une nouvelle génération. Rami Malek remporte en 2019 l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury.

La vie privée du chanteur continue également d’alimenter l’actualité, comme en témoignent les révélations controversées de 2025 concernant l’existence présumée d’une fille cachée de Freddie Mercury, dont le décès à 48 ans a été annoncé en janvier 2026.

Ce 24 novembre 2026, Freddie Mercury aurait 80 ans. Trente-cinq ans après sa mort, sa voix résonne toujours dans les stades du monde entier. The Show Must Go On : jamais un titre de chanson n’aura aussi bien résumé le destin d’un artiste.