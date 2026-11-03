Ça s’est passé un 3 novembre: en 1957, la chienne Laïka devient le premier être vivant placé en orbite, sacrifiée pour la gloire de l’URSS

Le 3 novembre 1957, la chienne Laïka devient le premier être vivant envoyé en orbite à bord de Spoutnik 2, marquant un jalon dans la conquête spatiale soviétique. Malheureusement, aucune provision n’est faite pour son retour, et elle meurt après quelques heures en raison des conditions extrêmes à l'intérieur de la capsule.

Le 3 novembre 1957, l’Union soviétique a envoyé pour la première fois un être vivant en orbite autour de la Terre. À bord de Spoutnik 2, une petite chienne errante baptisée Laïka est devenue, malgré elle, l’un des symboles les plus célèbres de la conquête spatiale. Présentée comme une héroïne par la propagande soviétique, elle avait pourtant été condamnée avant même le décollage : aucun dispositif n’avait été prévu pour la ramener vivante. Pendant des décennies, Moscou a menti sur les circonstances de sa mort, dissimulant une réalité particulièrement cruelle.

Une petite chienne errante choisie pour entrer dans l’Histoire

Nous sommes à Moscou, à l’automne 1957. Dans les rues glaciales de la capitale soviétique, des chiens errants sont régulièrement capturés pour servir aux expériences scientifiques. Les chercheurs estiment que ces animaux, habitués au froid, à la faim et aux conditions difficiles, supporteront mieux les contraintes extrêmes d’un voyage spatial.

Parmi eux figure une petite femelle d’environ 6 kg, âgée de 2 à 3 ans. Son nom d’origine est incertain. Les scientifiques l’appellent notamment Koudriavka, ce qui signifie « petite bouclée », avant que le nom de Laïka, « aboyeuse » en russe, ne s’impose.

L’animal est sélectionné pour son tempérament calme, sa petite taille et sa capacité à supporter les examens. Deux autres chiennes, Albina et Mouchka, participent également aux préparatifs. Albina a déjà effectué des vols expérimentaux et constitue une candidate sérieuse, mais c’est finalement Laïka qui est retenue pour cette mission historique.

Le choix de cette petite chienne va bouleverser l’histoire de l’exploration spatiale.

Une mission décidée dans l’urgence pour impressionner le monde

Le 4 octobre 1957, l’Union soviétique a réussi un exploit considérable en lançant Spoutnik 1, le premier satellite artificiel de la Terre. En pleine guerre froide, ce succès provoque une onde de choc aux États-Unis et démontre l’avance technologique soviétique dans le domaine spatial.

Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l’URSS, veut immédiatement renouveler l’exploit. Le 7 novembre approche : le régime s’apprête à célébrer le 40e anniversaire de la révolution d’Octobre. Un nouveau lancement constituerait une formidable victoire politique et médiatique.

Les ingénieurs soviétiques, sous la direction de Sergueï Korolev, disposent alors de quelques semaines seulement pour concevoir Spoutnik 2. La mission doit emporter un être vivant en orbite afin d’étudier les effets du décollage, de l’accélération et de l’apesanteur sur un organisme.

Mais une décision est prise dès le départ : Laïka ne reviendra pas.

Les ingénieurs ne disposent ni du temps ni des équipements nécessaires pour concevoir un système de récupération. La capsule n’est équipée d’aucun dispositif permettant un retour contrôlé sur Terre. Les scientifiques savent donc que la mission se terminera obligatoirement par la mort de l’animal.

Un entraînement éprouvant dans des cages minuscules

Pour préparer Laïka au voyage, les scientifiques lui imposent un entraînement particulièrement difficile. Elle est enfermée dans des compartiments de plus en plus étroits afin de l’habituer aux dimensions de sa future cabine.

Ces confinements peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les chercheurs constatent une dégradation de son état physiologique et de son comportement, mais poursuivent les expériences.

La chienne est également placée dans des centrifugeuses reproduisant les accélérations du lancement. Des machines simulent les vibrations et les bruits assourdissants de la fusée. Son alimentation est remplacée par une préparation nutritive gélifiée, adaptée aux contraintes du vol.

La cabine de Spoutnik 2 comporte un système de production d’oxygène, un dispositif d’absorption du dioxyde de carbone et des équipements destinés à réguler la température. Des capteurs doivent enregistrer son rythme cardiaque, sa respiration et ses mouvements.

Quelques jours avant le départ, l’un des scientifiques chargés de sa préparation, Vladimir Yazdovsky, aurait emmené Laïka chez lui pour qu’elle puisse jouer avec ses enfants. Conscient du sort qui l’attend, il souhaite lui offrir quelques derniers instants de vie normale.

La chienne est ensuite installée dans sa capsule, sur le cosmodrome de Baïkonour.

3 novembre 1957 : Laïka décolle pour un voyage sans retour

À 5h30, heure de Moscou, la fusée R-7 quitte le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. À son sommet, Spoutnik 2 transporte Laïka dans un compartiment pressurisé dont les dimensions lui permettent à peine de bouger.

Le décollage est d’une violence extrême. Les accélérations atteignent plusieurs fois la pesanteur terrestre, tandis que les vibrations et le bruit mettent l’animal à rude épreuve. Les appareils enregistrent une augmentation considérable de son rythme cardiaque, qui atteint environ 3 fois sa fréquence normale. Sa respiration s’accélère également.

Malgré ces conditions, Laïka survit au lancement. Spoutnik 2 atteint son orbite et commence à tourner autour de la Terre, effectuant une révolution en un peu plus de 100 minutes. Pour la première fois, un être vivant se trouve en orbite terrestre.

À Moscou, les responsables soviétiques célèbrent une nouvelle victoire. Les journaux du monde entier annoncent l’exploit. Laïka devient instantanément célèbre, sans que le public sache qu’elle est déjà condamnée.

La mort atroce de Laïka, quelques heures après le décollage

À bord de Spoutnik 2, la situation se dégrade rapidement. Le système de régulation thermique ne fonctionne pas correctement et la température à l’intérieur de la capsule augmente dangereusement.

Les données transmises vers la Terre montrent que Laïka subit un stress physiologique important. Après quelques orbites, les informations deviennent fragmentaires. La chaleur finit par rendre les conditions de survie impossibles.

La petite chienne meurt vraisemblablement 5 à 7 heures après le lancement, victime d’une surchauffe et du stress. La durée exacte de sa survie reste discutée, mais les informations rendues publiques plusieurs décennies plus tard établissent qu’elle n’a pas vécu les 7 jours initialement annoncés.

Laïka meurt seule, enfermée dans une capsule métallique, à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Aucun système de secours n’existe et aucun retour n’a été envisagé.

Pour les ingénieurs soviétiques, les premières données recueillies démontrent néanmoins qu’un organisme vivant peut supporter le décollage et les premiers instants d’un vol orbital. Ces observations constituent une étape importante dans la préparation des futures missions habitées.

Le mensonge soviétique qui a duré 45 ans

Pendant des décennies, les autorités soviétiques entretiennent une version mensongère de la mission. Elles affirment que Laïka a survécu plusieurs jours dans l’espace avant de mourir paisiblement, faute d’oxygène, ou après avoir reçu une nourriture empoisonnée destinée à lui éviter une longue agonie.

Ces explications permettent au régime de préserver l’image d’une mission parfaitement maîtrisée. La mort de l’animal est présentée comme un sacrifice scientifique nécessaire, tandis que les défaillances techniques sont dissimulées.

La vérité commence à émerger progressivement après la fin de l’Union soviétique. En 2002, lors d’un congrès scientifique à Houston, le chercheur russe Dimitri Malachenkov révèle que Laïka est morte quelques heures seulement après le décollage, en raison d’une température excessive et d’un stress intense.

Il aura fallu 45 ans pour que les véritables circonstances de sa mort soient officiellement exposées.

Les archives soviétiques déclassifiées permettront ensuite de mieux comprendre les défaillances du système thermique et les difficultés rencontrées par les ingénieurs durant cette mission préparée dans une extrême précipitation.

« Nous n’aurions pas dû faire cela » : les regrets d’un scientifique soviétique

Avec le recul, plusieurs responsables du programme spatial soviétique ont exprimé leurs regrets concernant le sort réservé à Laïka.

Oleg Gazenko, l’un des scientifiques ayant participé à la préparation des chiens destinés aux missions spatiales, a notamment reconnu que l’expérience avait été moralement difficile à justifier.

Il a déclaré, dans des propos souvent repris depuis : « Plus le temps passe, plus je regrette ce que nous avons fait. Nous n’aurions pas dû faire cela. Nous n’avons pas appris suffisamment de cette mission pour justifier la mort de cette chienne. »

Ces regrets témoignent du malaise provoqué par une expérience dont l’issue fatale avait été décidée avant même le lancement.

Dès 1957, le sort de Laïka suscite d’ailleurs des protestations, notamment de la part d’organisations de défense des animaux au Royaume-Uni et aux États-Unis. Certains dénoncent la cruauté d’une mission dans laquelle l’animal n’a aucune chance de survie.

En pleine guerre froide, ces critiques se mêlent aux affrontements politiques entre les deux blocs. L’Union soviétique continue de célébrer son exploit, tandis que la petite chienne devient un symbole international du sacrifice animal au nom du progrès scientifique.

Son corps a tourné autour de la Terre pendant plus de 5 mois

Après la mort de Laïka, Spoutnik 2 poursuit sa course autour de la planète. Les instruments continuent à transmettre des données jusqu’à l’épuisement des batteries, le 10 novembre 1957.

Le satellite reste ensuite en orbite pendant plusieurs mois, avec le corps de la chienne à son bord.

Le 14 avril 1958, après environ 162 jours dans l’espace et plus de 2 000 révolutions autour de la Terre, Spoutnik 2 pénètre dans les couches denses de l’atmosphère. Le satellite se désintègre sous l’effet de la chaleur, emportant avec lui les restes de Laïka.

La première chienne placée en orbite ne reviendra jamais sur Terre.

De Laïka à Youri Gagarine : les premières étapes de la conquête spatiale

La mission de Laïka ouvre la voie à de nouvelles expériences soviétiques. Le 19 août 1960, les chiennes Belka et Strelka sont envoyées en orbite à bord de Spoutnik 5. Contrairement à Laïka, elles reviennent vivantes sur Terre le lendemain, démontrant qu’un organisme peut supporter un vol orbital et être récupéré.

Moins d’un an plus tard, le 12 avril 1961, Youri Gagarine devient le premier homme à voyager dans l’espace. À bord de Vostok 1, le cosmonaute soviétique effectue une révolution autour de la Terre avant de revenir vivant.

Laïka n’aura jamais connu ce retour.

Son histoire demeure aujourd’hui associée aux débuts de la conquête spatiale. Des monuments lui rendent hommage en Russie, notamment à Moscou, où une statue inaugurée en 2008 représente la petite chienne debout sur une fusée stylisée.

Près de 70 ans après sa mort, Laïka reste l’un des animaux les plus célèbres de l’Histoire : une petite chienne errante capturée dans les rues de Moscou, envoyée dans l’espace pour une mission dont les responsables savaient qu’elle ne reviendrait pas.