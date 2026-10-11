DOSSIER ENTREVUE – Ces rois de France morts dans des circonstances absurdes: poignardé sur ses toilettes, crâne fracassé contre une porte, mort de faim par peur d’être empoisonné…

Ces rois de France morts dans des circonstances absurdes: poignardé sur ses toilettes, crâne fracassé contre une porte, mort de faim par peur d’être empoisonné…

L’article explore des décès insolites de rois de France, allant de Charles VII, mort de peur d’être empoisonné, à Henri III, poignardé par un moine. D’autres récits mettent en lumière Louis III, mort accidentellement à 17 ans, et Charles VIII, décédé suite à un coup à la tête. Ces histoires révèlent des tragédies inattendues au sein de la monarchie.

L’histoire de France regorge de souverains morts sur les champs de bataille, emportés par des maladies ou victimes d’assassinats politiques. Mais certains rois ont connu des fins beaucoup plus insolites. Charles VII serait mort après avoir cessé de s’alimenter, Henri III a été poignardé alors qu’il recevait un religieux, Louis III s’est mortellement blessé en heurtant un linteau à cheval et Louis IV d’Outremer a succombé aux conséquences d’une chute. D’autres monarques ont péri dans des accidents de chasse, lors de tournois ou à la suite de circonstances tout aussi inattendues.

Charles VII : le roi qui se serait laissé mourir de faim par peur d’être empoisonné

Le 22 juillet 1461, Charles VII meurt au château de Mehun-sur-Yèvre, dans le Berry, à l’âge de 58 ans. Celui qui avait reconquis une grande partie du royaume de France avec l’aide de Jeanne d’Arc termine son règne dans un état de santé très dégradé. Il souffre notamment d’une grave affection de la bouche, souvent décrite comme un abcès, qui rend son alimentation extrêmement difficile.

À cette souffrance physique s’ajoute une profonde méfiance envers son fils, le futur Louis XI, avec lequel il entretient des relations exécrables. Selon plusieurs récits historiques, Charles VII redoute d’être empoisonné et refuse de se nourrir. Son affaiblissement s’aggrave jusqu’à sa mort. Il faut toutefois distinguer la tradition historique de la certitude médicale : l’infection dont il souffrait a vraisemblablement joué un rôle déterminant dans son décès, et l’idée d’une mort provoquée uniquement par la peur du poison reste impossible à établir.

Henri III : assassiné par un moine alors qu’il se trouvait sur sa chaise percée

Le 1er août 1589, Henri III reçoit Jacques Clément, un jeune moine dominicain, au château de Saint-Cloud, où le souverain a installé son quartier général pendant le siège de Paris. Le royaume est alors déchiré par les guerres de Religion. Le roi, opposé à la Ligue catholique, est devenu la cible de ses adversaires les plus radicaux.

Jacques Clément parvient à approcher le souverain en prétextant lui remettre des informations confidentielles. Lors de l’entretien, il sort un couteau et le frappe au bas-ventre. La tradition rapporte qu’Henri III se trouvait sur sa chaise percée au moment de l’agression, mais ce détail demeure discuté. Le roi, grièvement blessé, meurt le lendemain, 2 août 1589, à 37 ans. Son assassin est immédiatement tué par les hommes chargés de sa protection.

La mort d’Henri III met fin à la dynastie des Valois, qui régnait sur la France depuis 1328. Sans descendant direct, le souverain laisse la couronne à Henri de Navarre, futur Henri IV, premier roi de la dynastie des Bourbons.

Louis III : mort à 17 ans après avoir heurté le linteau d’une porte à cheval

Le 5 août 882, Louis III, roi des Francs occidentaux, meurt à Saint-Denis à seulement 17 ans. Le jeune souverain, qui partageait le pouvoir avec son frère Carloman II, avait notamment remporté une victoire contre les Vikings à Saucourt-en-Vimeu en 881.

Les récits médiévaux rapportent qu’il poursuivait à cheval une jeune fille lorsqu’il tenta de franchir une porte ou un passage trop bas. En raison de sa vitesse, il heurta violemment le linteau avec la tête. Le choc lui provoqua des blessures mortelles.

L’épisode de la poursuite amoureuse appartient au récit transmis par les chroniqueurs et doit être considéré avec prudence. En revanche, la mort accidentelle du jeune roi à la suite d’un choc à cheval est bien ancrée dans la tradition historique. Son frère Carloman II lui succède alors comme seul souverain.

Louis IV d’Outremer : une chasse au loup qui se termine par une chute mortelle

Le 10 septembre 954, Louis IV d’Outremer meurt à Reims, à l’âge d’environ 33 ans. Quelques semaines auparavant, le roi a été victime d’un accident de cheval alors qu’il participait à une chasse au loup dans les environs de Laon.

Selon les chroniques, le souverain poursuivait l’animal lorsque son cheval provoqua sa chute. Gravement blessé, Louis IV survécut quelque temps avant de succomber aux conséquences de l’accident. Les circonstances détaillées de la chute varient selon les récits, mais son origine cynégétique est généralement retenue.

Son fils Lothaire lui succède, alors qu’il n’est encore qu’un enfant. Le nouveau roi appartient à une dynastie carolingienne dont l’autorité est déjà fortement contestée par les grands seigneurs du royaume.

Charles VIII : un coup de tête contre une porte lui coûte la vie à 27 ans

Le 7 avril 1498, Charles VIII se trouve au château royal d’Amboise, en Indre-et-Loire. Le souverain, âgé de 27 ans, souhaite assister avec son épouse Anne de Bretagne à une partie de jeu de paume, l’ancêtre du tennis. Pour rejoindre le terrain aménagé dans les fossés du château, le couple emprunte une galerie dont l’entrée est particulièrement basse.

Charles VIII heurte violemment de la tête le linteau d’une porte. Malgré le choc, il poursuit son chemin et assiste à la rencontre. Quelques heures plus tard, il s’effondre, perd l’usage de la parole et ne reprend pas connaissance. Il meurt le soir même, après plusieurs heures d’agonie. Le lien entre le traumatisme crânien et son décès est traditionnellement retenu, même si la nature exacte de l’accident neurologique reste discutée.

Sa disparition met fin à la branche directe des Valois et permet à son cousin Louis XII d’accéder au trône. Le château d’Amboise conserve aujourd’hui le souvenir de cet accident qui compte parmi les décès les plus insolites de la monarchie française.

Henri II : une lance traverse son casque pendant un tournoi

Le 30 juin 1559, Henri II participe à un tournoi organisé à Paris, rue Saint-Antoine, pour célébrer les mariages de sa fille Élisabeth avec Philippe II d’Espagne et de sa sœur Marguerite avec le duc de Savoie. Le souverain, passionné de joutes équestres, affronte Gabriel de Lorges, comte de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise.

Au cours de l’affrontement, la lance de Montgomery se brise contre le casque royal. Des éclats de bois pénètrent dans la région de l’œil et provoquent de graves lésions. Henri II est transporté à l’hôtel des Tournelles, où les médecins tentent de le sauver. Parmi eux figurent le chirurgien Ambroise Paré et l’anatomiste André Vésale.

Malgré les soins, le roi meurt le 10 juillet 1559, à 40 ans, après dix jours de souffrances. Son fils François II, âgé de 15 ans, lui succède. L’accident contribue à accélérer le déclin des tournois chevaleresques à la cour de France.

Louis X le Hutin : une partie de jeu de paume, du vin frais et une mort mystérieuse

Le 5 juin 1316, Louis X le Hutin meurt au château de Vincennes, à seulement 26 ans, après moins de deux années de règne. Sa disparition a donné naissance à un récit selon lequel le souverain aurait été victime d’un refroidissement après une partie de jeu de paume.

La tradition raconte qu’après avoir joué et beaucoup transpiré, le roi aurait bu du vin très frais. Il aurait ensuite été pris d’un malaise ou d’une maladie fébrile dont il ne se serait pas remis. Les connaissances médicales de l’époque ne permettent toutefois pas de déterminer la cause réelle du décès. L’hypothèse d’un empoisonnement a également été avancée, sans preuve décisive.

Sa mort provoque une crise dynastique. Sa seconde épouse, Clémence de Hongrie, est enceinte et donne naissance quelques mois plus tard à Jean Ier le Posthume. L’enfant devient roi dès sa naissance, mais meurt cinq jours après, laissant la couronne à Philippe V, frère de Louis X.

Carloman II : tué accidentellement par un de ses compagnons de chasse

Le 6 décembre 884, Carloman II meurt à environ 18 ans, deux ans après son frère Louis III, lui-même victime d’un accident de cheval. Le jeune roi participait à une partie de chasse lorsqu’il fut grièvement blessé.

Selon les chroniques, l’un de ses compagnons, généralement identifié sous le nom de Bertold ou Berthold, le frappe accidentellement avec une arme alors qu’il poursuit un animal. La blessure est suffisamment grave pour entraîner sa mort quelques jours plus tard.

Carloman II disparaît sans héritier direct. Le royaume des Francs occidentaux passe alors sous l’autorité de Charles III le Gros, déjà empereur d’Occident. En l’espace de quelques années, deux jeunes souverains carolingiens sont ainsi morts dans des accidents liés à l’équitation et à la chasse.

Philippe IV le Bel : une chute de cheval avant une mort à 46 ans

Philippe IV le Bel meurt le 29 novembre 1314 à Fontainebleau, à 46 ans. Quelques semaines auparavant, le souverain a été victime d’un accident au cours d’une chasse dans la forêt de Pont-Sainte-Maxence, dans l’Oise.

Le roi fait une chute de cheval dont il ressort affaibli. Son état de santé se dégrade et il finit par mourir à Fontainebleau. La responsabilité exacte de cet accident dans son décès demeure incertaine, les descriptions médicales étant trop limitées pour établir un diagnostic.

Le souverain laisse derrière lui trois fils qui régneront successivement : Louis X, Philippe V et Charles IV. Tous mourront relativement jeunes et sans héritier mâle survivant, entraînant l’extinction de la lignée directe des Capétiens en 1328.

Jean Ier le Posthume : roi de France pendant seulement cinq jours

Né le 15 novembre 1316, Jean Ier le Posthume devient roi de France dès les premières secondes de son existence. Son père, Louis X le Hutin, est mort cinq mois auparavant. L’enfant représente alors l’espoir d’une succession masculine directe.

Mais le nouveau-né meurt le 20 novembre, cinq jours seulement après sa naissance. Les circonstances exactes de sa disparition restent inconnues. Des rumeurs d’empoisonnement et de substitution d’enfant circuleront par la suite, sans qu’aucune preuve historique permette de les confirmer.

Jean Ier détient ainsi le record du règne le plus court de l’histoire des rois de France. Son oncle Philippe V lui succède, ouvrant une nouvelle période de tensions autour des règles de succession à la couronne.

Des accidents qui ont parfois changé le destin de la France

Ces disparitions ont régulièrement bouleversé l’ordre de succession. La mort de Charles VIII a porté Louis XII sur le trône, celle d’Henri III a ouvert la voie aux Bourbons et celle d’Henri II a précipité l’accession au pouvoir de ses jeunes fils, à la veille des guerres de Religion.

À noter que si certains accidents sont solidement documentés, les détails les plus insolites, notamment la peur de l’empoisonnement de Charles VII, la chaise percée d’Henri III ou les circonstances exactes de la mort de Louis X, reposent sur des témoignages anciens…