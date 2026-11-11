Ça s’est passé un 11 novembre 1918: à 11 heures, les armes se taisent après quatre années de carnage

Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les combats s'arrêtent après quatre ans de guerre sur le front occidental. Bien que l'armistice ait été signé à 5h15, des soldats continuent de mourir jusqu'à la dernière minute. La paix reste à reconstruire, et la date devient symbole de mémoire nationale en France.

Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, les combats cessent sur le front occidental. Après quatre années et trois mois d’une guerre qui a ravagé l’Europe, l’Allemagne et les Alliés appliquent l’armistice signé quelques heures plus tôt dans la forêt de Compiègne. La Première Guerre mondiale a fait des millions de morts, détruit des villes entières et bouleversé durablement l’équilibre du monde. Pourtant, jusqu’aux dernières minutes, des soldats continuent de tomber sous les balles et les obus.

À 5h15, l’armistice est signé dans un wagon

Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1918, les négociations touchent à leur fin à Rethondes, dans la forêt de Compiègne. La délégation allemande, conduite par Matthias Erzberger, accepte les conditions imposées par les Alliés. Face à elle, le maréchal Ferdinand Foch, commandant suprême des forces alliées, dirige les discussions.

À 5h15, l’armistice est signé dans un wagon ferroviaire aménagé en bureau. L’Allemagne, épuisée militairement et économiquement, doit notamment évacuer les territoires occupés, livrer une importante partie de son matériel militaire et accepter l’occupation alliée de la rive gauche du Rhin.

Le document prévoit que les hostilités prendront fin six heures après sa signature, soit à 11 heures précises. Pendant ce délai, la guerre continue.

Des soldats meurent alors que la paix est déjà annoncée

Sur le front, les dernières heures sont particulièrement tragiques. Malgré la signature de l’armistice, certaines unités poursuivent leurs opérations militaires jusqu’à l’heure officielle du cessez-le-feu. Des attaques sont encore lancées, des positions conquises et des hommes tués.

Parmi les dernières victimes figure le soldat américain Henry Gunther, abattu à 10 h 59, une minute avant la fin des combats, près de Chaumont-devant-Damvillers, dans la Meuse. Il est généralement considéré comme le dernier soldat américain tué au combat pendant la Première Guerre mondiale.

Le Français Augustin Trébuchon, estafette au 415e régiment d’infanterie, est également tué dans la matinée du 11 novembre, près de Vrigne-Meuse, dans les Ardennes. Sa mort est généralement située vers 10 h 45. Il compte parmi les derniers soldats français morts au combat.

Ces décès résument l’absurdité des dernières heures d’une guerre dont l’issue est déjà décidée.

À 11 heures, les cloches sonnent dans toute la France

À 11 heures, les tirs cessent sur le front occidental. Dans les villes et les villages français, les cloches retentissent. À Paris, la population descend dans les rues pour célébrer la fin des combats. Les drapeaux tricolores apparaissent aux fenêtres, les rassemblements se multiplient et les soldats sont acclamés.

Mais derrière les scènes de liesse, le bilan est effroyable. La France compte environ 1,4 million de militaires morts. Des millions d’hommes ont été blessés, mutilés ou traumatisés. Dans de nombreuses communes, presque aucune famille n’a été épargnée.

À l’échelle mondiale, la Première Guerre mondiale a causé environ 15 à 20 millions de morts, militaires et civils, selon les estimations et les méthodes de comptage. Les régions du nord et de l’est de la France portent les traces de quatre années de bombardements et de destructions.

La guerre s’arrête, mais la paix reste à construire

L’armistice du 11 novembre ne constitue pas une capitulation formelle de l’Allemagne ni un traité de paix. Il suspend les combats et impose des conditions militaires destinées à empêcher leur reprise. La fin juridique de l’état de guerre devra être organisée par des accords ultérieurs.

Le 28 juin 1919, le traité de Versailles est signé entre l’Allemagne et les puissances alliées. Il impose notamment des pertes territoriales, des limitations militaires et des réparations. Ses dispositions nourriront de profondes tensions politiques en Allemagne durant l’entre-deux-guerres.

En France, le 11 novembre devient progressivement une date centrale de la mémoire nationale. Déclaré fête nationale en 1922, il est consacré à la commémoration de la victoire et de la paix, ainsi qu’au souvenir des soldats morts pour la France.

Depuis 2012, cette journée permet également de rendre hommage à tous les morts pour la France, quelle que soit la guerre au cours de laquelle ils sont tombés.

Le 11 novembre 1918 reste ainsi le symbole de la victoire des Alliés et de la fin des combats d’une guerre qui a profondément marqué plusieurs générations. À Vrigne-Meuse, Augustin Trébuchon, 40 ans, a été tué quelques minutes avant le cessez-le-feu, après avoir survécu à quatre années de guerre. Son acte de décès militaire porte pourtant la date du 10 novembre 1918, la veille de sa mort.