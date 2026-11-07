Ça s’est passé un 7 novembre: en 1991, Magic Johnson annonce sa séropositivité et bouleverse le monde du sport

Le 7 novembre 1991, Earvin « Magic » Johnson, l’une des plus grandes stars du basket américain, a annoncé publiquement être porteur du VIH, le virus responsable du sida. À seulement 32 ans, le meneur des Los Angeles Lakers a également annoncé qu’il mettait immédiatement un terme à sa carrière en NBA. Sa déclaration, retransmise à la télévision, a provoqué une onde de choc aux États-Unis et dans le monde entier, à une époque où l’infection par le VIH était encore largement associée à une condamnation à mort.

Une annonce qui stupéfie le monde du basket

Ce jeudi 7 novembre 1991, Magic Johnson a convoqué une conférence de presse à Los Angeles. Devant les journalistes, le quintuple champion NBA a révélé le résultat positif de son test de dépistage du VIH. Il a expliqué avoir pris la décision de quitter les parquets sur les conseils de ses médecins, tout en précisant qu’il ne souffrait pas du sida.

« À cause du virus VIH que j’ai contracté, je vais devoir prendre ma retraite des Lakers aujourd’hui », a-t-il déclaré. Il a également affirmé vouloir consacrer une partie de sa vie à informer le public sur le VIH et à encourager la prévention.

À cette date, Magic Johnson était au sommet de sa popularité. Champion NBA à cinq reprises avec les Lakers, trois fois élu meilleur joueur de la saison régulière et considéré comme l’un des meilleurs meneurs de l’histoire, il avait conduit son équipe jusqu’aux finales NBA quelques mois auparavant, face aux Chicago Bulls de Michael Jordan.

En 1991, le sida fait encore peur et les traitements restent limités

Au début des années 1990, l’épidémie de sida avait déjà causé des dizaines de milliers de morts aux États-Unis. Les traitements antirétroviraux disponibles étaient encore limités et les trithérapies efficaces ne seraient généralisées qu’à partir de 1996. L’annonce de Magic Johnson a pris une dimension considérable parce qu’elle concernait un sportif mondialement connu, associé à la jeunesse, à la réussite et à une excellente condition physique.

Sa déclaration a également contribué à combattre plusieurs idées reçues sur la transmission du VIH. Magic Johnson a rappelé que le virus pouvait toucher des personnes hétérosexuelles et que la prévention concernait l’ensemble de la population. Son témoignage a encouragé les discussions publiques sur le dépistage, les rapports sexuels protégés et la discrimination envers les personnes séropositives.

Un retour triomphal avec la Dream Team aux Jeux olympiques de Barcelone

Contrairement à ce que son annonce du 7 novembre 1991 pouvait laisser penser, Magic Johnson n’avait pas définitivement renoncé au basket. En février 1992, il a participé au All-Star Game de la NBA et a été désigné meilleur joueur de la rencontre, après avoir inscrit 25 points.

Quelques mois plus tard, il a rejoint la légendaire Dream Team américaine aux Jeux olympiques de Barcelone, aux côtés de Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley et Scottie Pippen. Les États-Unis ont remporté la médaille d’or en dominant la Croatie en finale.

Son retour a néanmoins suscité des inquiétudes chez certains joueurs, qui craignaient une éventuelle transmission du VIH en cas de blessure et de contact sanguin. Magic Johnson a finalement renoncé à reprendre la saison NBA 1992-1993, avant de revenir une dernière fois sous le maillot des Lakers en janvier 1996. Il a disputé 32 rencontres avant de prendre définitivement sa retraite sportive.

35 ans plus tard, Magic Johnson vit toujours avec le VIH

En 2026, 35 ans après son annonce, Magic Johnson est toujours en vie. Âgé de 67 ans, l’ancien basketteur continue de vivre avec le VIH, grâce notamment aux traitements antirétroviraux qui permettent de contrôler durablement la multiplication du virus.

Au fil des décennies, il a développé ses activités d’entrepreneur et poursuivi son engagement dans la sensibilisation au VIH. Sa longévité a également permis de montrer qu’une infection par le VIH, lorsqu’elle est correctement prise en charge, n’entraîne pas nécessairement le développement du sida.

Le 7 novembre 1991 reste ainsi une date historique pour le basket américain et la lutte contre le VIH. Ce jour-là, l’un des sportifs les plus célèbres de la planète a révélé publiquement sa séropositivité, alors que l’épidémie continuait de provoquer une mortalité considérable dans le monde.