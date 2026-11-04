Ça s’est passé un 4 octobre: en 1957, l’URSS lance Spoutnik 1, le premier satellite artificiel de l’histoire, et ouvre l’ère spatiale

Le 4 octobre 1957, l’Union soviétique effectue un saut technologique en lançant Spoutnik 1, le premier satellite artificiel, marquant le début de l'ère spatiale. Ce succès bouleverse l'équilibre de la guerre froide, incitant les États-Unis à intensifier leurs programmes de recherche scientifique et spatiale face à cette avancée soviétique.

Le 4 octobre 1957, l’Union soviétique réalise un exploit historique en plaçant Spoutnik 1 en orbite autour de la Terre. Pour la première fois, un objet fabriqué par l’homme quitte l’atmosphère terrestre pour tourner autour de notre planète. Cette réussite technologique, obtenue en pleine guerre froide, prend les États-Unis de court et marque le début de la conquête spatiale. Douze ans avant les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, l’URSS vient de remporter la première grande victoire de la course à l’espace.

Une petite sphère métallique qui bouleverse l’histoire

Spoutnik 1 est lancé le 4 octobre 1957 à 22h28, heure de Moscou, depuis le cosmodrome de Baïkonour, situé dans l’actuel Kazakhstan. Le satellite est propulsé par une fusée R-7, initialement développée pour transporter des armes nucléaires intercontinentales. Derrière ce programme se trouve l’ingénieur soviétique Sergueï Korolev, dont l’identité reste alors secrète.

L’engin est relativement rudimentaire. Il s’agit d’une sphère en aluminium de 58 centimètres de diamètre, pesant 83,6 kilogrammes et équipée de quatre longues antennes. À son bord se trouvent deux émetteurs radio, des batteries et des instruments destinés notamment à surveiller sa température et sa pression interne.

Une fois en orbite, Spoutnik 1 commence à transmettre des signaux radio caractéristiques, de simples « bip-bip » que les radioamateurs du monde entier peuvent capter. Ces émissions constituent la première preuve directement accessible au public qu’un satellite artificiel tourne autour de la Terre.

Le satellite accomplit une révolution en environ 96 minutes, à une vitesse proche de 29 000 km/h. Son orbite elliptique l’entraîne à plusieurs centaines de kilomètres d’altitude, avec un apogée d’environ 940 kilomètres.

Les États-Unis découvrent qu’ils ont été devancés par l’URSS

Le lancement provoque une onde de choc aux États-Unis. En pleine guerre froide, les deux superpuissances rivalisent dans les domaines militaire, scientifique et technologique. Washington travaille également à la mise en orbite d’un satellite dans le cadre de l’Année géophysique internationale, mais les Soviétiques ont réussi les premiers.

La portée de l’événement dépasse largement la recherche scientifique. La fusée R-7, capable de placer un satellite de plus de 80 kilogrammes en orbite, démontre également la puissance des lanceurs soviétiques. Les Américains comprennent qu’une technologie capable d’expédier un satellite autour de la Terre peut aussi servir à acheminer une ogive nucléaire sur de très longues distances.

La presse américaine parle rapidement de « crise du Spoutnik ». Le lancement alimente les inquiétudes sur le retard technologique des États-Unis et accélère les investissements fédéraux dans la recherche, l’enseignement scientifique et les programmes spatiaux.

Le 6 décembre 1957, la première tentative américaine de lancement d’un satellite Vanguard se solde par un échec retentissant : la fusée explose quelques secondes après son décollage, devant les caméras de télévision. Il faut attendre le 31 janvier 1958 pour que les États-Unis placent leur premier satellite, Explorer 1, en orbite.

Vingt et un jours de signaux radio, trois mois autour de la Terre

Spoutnik 1 fonctionne pendant 21 jours. Ses émetteurs radio cessent de transmettre le 26 octobre 1957, lorsque les batteries sont épuisées. Le satellite continue néanmoins de tourner autour de la Terre pendant plusieurs semaines.

Le 4 janvier 1958, après environ 1 440 révolutions, il pénètre dans les couches denses de l’atmosphère et se désintègre sous l’effet de l’échauffement provoqué par sa rentrée.

Malgré sa simplicité, Spoutnik 1 apporte des informations scientifiques utiles. L’étude de sa trajectoire permet notamment d’améliorer la connaissance de la densité des hautes couches de l’atmosphère. L’analyse de ses signaux radio contribue également à l’étude de l’ionosphère.

De Spoutnik à Gagarine, l’avance soviétique dans la conquête spatiale

Un mois seulement après Spoutnik 1, le 3 novembre 1957, l’URSS lance Spoutnik 2 avec à son bord la chienne Laïka, premier être vivant placé en orbite autour de la Terre. L’animal meurt quelques heures après le décollage, victime d’une surchauffe de la capsule. Aucun dispositif de retour n’avait été prévu.

Le 12 avril 1961, l’Union soviétique franchit une nouvelle étape avec Youri Gagarine, qui devient le premier être humain à voyager dans l’espace. À bord de Vostok 1, il effectue une révolution complète autour de la Terre en 108 minutes.

Les États-Unis accélèrent alors leur programme spatial. La NASA, créée en juillet 1958 et entrée en activité le 1er octobre de la même année, devient l’organisme central de la conquête spatiale américaine. Le 20 juillet 1969, la mission Apollo 11 permet à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de marcher sur la Lune, offrant aux Américains leur victoire la plus emblématique dans cette compétition.

Le lancement de Spoutnik 1 reste le point de départ de l’ère spatiale. Aujourd’hui, des milliers de satellites actifs assurent des missions de télécommunications, de navigation, de météorologie, d’observation terrestre et de recherche scientifique. Tout a commencé le 4 octobre 1957, avec une petite sphère métallique soviétique de 83,6 kilogrammes et ses signaux radio captés depuis la Terre.