Ça s'est passé un 28 octobre: il y a 140 ans, la statue de la Liberté, cadeau de la France aux États-Unis, était inaugurée à New York

Le 28 octobre 1886, la statue de la Liberté est inaugurée à New York, symbole de l'amitié franco-américaine, en présence du président Grover Cleveland. Destinée à célébrer l’indépendance américaine, elle devient un phare d’espoir pour les immigrants, symbolisant la liberté, la démocratie et les valeurs partagées entre les deux nations.

Le 28 octobre 1886, la statue de la Liberté était officiellement inaugurée dans la baie de New York, en présence du président américain Grover Cleveland. Offert par le peuple français aux États-Unis, ce monument colossal, imaginé par Auguste Bartholdi et réalisé avec le concours de Gustave Eiffel, allait devenir l’un des symboles les plus célèbres du monde. 140 ans plus tard, il incarne toujours la liberté, la démocratie et l’amitié franco-américaine.

Un cadeau monumental de la France aux États-Unis

L’histoire de la statue de la Liberté remonte à 1865, lorsque le juriste et homme politique français Édouard de Laboulaye propose d’offrir aux Américains un monument célébrant l’indépendance des États-Unis, la victoire de l’Union dans la guerre de Sécession et les valeurs démocratiques communes aux deux pays.

Le projet est confié au sculpteur alsacien Auguste Bartholdi, qui imagine une gigantesque figure féminine tenant une torche vers le ciel. Baptisée La Liberté éclairant le monde, l’œuvre doit initialement célébrer le centenaire de l’indépendance américaine, en 1876. Mais sa réalisation prend beaucoup plus de temps que prévu, notamment en raison de son coût et des difficultés techniques.

La statue est construite en France, dans des ateliers parisiens. Après la mort d’Eugène Viollet-le-Duc, qui avait travaillé sur sa conception, Gustave Eiffel prend en charge sa structure métallique intérieure. Celle-ci permet à l’édifice de supporter son immense enveloppe de cuivre et de résister aux vents puissants de la baie de New York.

Le financement repose sur un accord entre les deux pays : les Français paient la statue et les Américains prennent en charge son piédestal. Aux États-Unis, le projet manque cependant d’argent. Le journaliste et éditeur Joseph Pulitzer lance alors une vaste campagne de souscription dans son journal The World, mobilisant plus de 120 000 donateurs pour permettre l’achèvement du socle.

Une traversée de l’Atlantique en 214 caisses

Achevée à Paris en 1884, la statue est démontée puis transportée jusqu’au port de Rouen, avant de traverser l’Atlantique à bord de la frégate française Isère. Ses différentes pièces sont réparties dans 214 caisses spécialement conçues pour le voyage.

Le navire arrive à New York le 17 juin 1885, accueilli par une foule enthousiaste. Le piédestal n’étant pas encore terminé, les éléments du monument doivent attendre plusieurs mois avant de pouvoir être assemblés sur Bedloe’s Island, une petite île située à l’entrée du port, aujourd’hui appelée Liberty Island.

Une fois le chantier achevé, la statue mesure 46 mètres de haut, auxquels s’ajoutent près de 47 mètres de piédestal et de fondations, portant l’ensemble à environ 93 mètres. Sa couronne possède sept rayons symbolisant les mers et les continents, tandis que la tablette qu’elle tient dans sa main gauche porte la date du 4 juillet 1776, jour de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

Le 28 octobre 1886, New York célèbre la Liberté

Le jour de l’inauguration, New York organise des festivités grandioses. Malgré la pluie et le brouillard, plus d’un million de personnes participent aux célébrations. Une immense parade traverse Manhattan, accompagnée de défilés militaires, tandis que des centaines de bateaux se rassemblent dans le port.

La cérémonie officielle se déroule au pied de la statue, en présence du président Grover Cleveland et de plusieurs milliers d’invités. Auguste Bartholdi procède au dévoilement du visage du monument en faisant tomber le drapeau français qui le recouvre. Les applaudissements éclatent, accompagnés des salves de canons et des sirènes des navires.

L’inauguration comporte toutefois une contradiction historique : les militantes américaines qui réclament le droit de vote des femmes, exclues de la cérémonie officielle lorsqu’elles ne sont pas accompagnées, doivent louer un bateau pour assister aux célébrations depuis la mer. La statue représentant la liberté est ainsi inaugurée dans un pays où les femmes ne disposent pas encore du droit de vote à l’échelle nationale.

Le symbole de l’espoir pour des millions d’immigrants

Au fil des décennies, la statue de la Liberté acquiert une dimension nouvelle. Située à l’entrée de la baie de New York, elle devient l’une des premières images de l’Amérique pour des millions d’Européens venus chercher une vie meilleure aux États-Unis.

Entre 1886 et 1924, près de 14 millions d’immigrants arrivent par le port de New York. À partir de 1892, le centre d’accueil d’Ellis Island, installé à proximité, renforce encore le lien entre la statue et l’immigration.

Le monument est également associé au poème The New Colossus, écrit en 1883 par Emma Lazarus, qui célèbre l’accueil des exilés et des populations pauvres. Ses vers, gravés sur une plaque installée à l’intérieur du piédestal, contribuent à transformer la statue en symbole universel d’espoir et de refuge.

140 ans plus tard, un symbole toujours vivant

Devenue monument national américain en 1924, puis inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984, la statue de la Liberté reste l’un des édifices les plus connus de la planète. Son image apparaît aussi bien dans les livres d’histoire que dans le cinéma, la publicité et les manifestations politiques.

Elle conserve également une place particulière dans les relations entre la France et les États-Unis. En juin 2026, la Patrouille de France a notamment survolé la statue de la Liberté dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance américaine, rappelant les liens historiques entre les deux nations.

140 ans après son inauguration, le cadeau de la France aux Américains domine toujours l’entrée du port de New York. Avec sa torche levée vers le ciel, cette œuvre monumentale continue de représenter l’un des idéaux les plus universels de l’humanité : la liberté.