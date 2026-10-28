Attentat de Trappes : après le démenti du parquet sur des tracts, le RN annonce des poursuites contre Le Monde

Le Rassemblement national annonce des poursuites en diffamation contre Le Monde suite à un article affirmant que des tracts du parti avaient été retrouvés dans le véhicule de l'auteur de l'attentat de Trappes, information démentie par le Parquet national antiterroriste. L’enquête continue sur les motivations racistes du suspect.

Nouvelle confrontation entre le Rassemblement national et Le Monde après l’attentat terroriste raciste de Trappes. Ce mardi 27 octobre, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a annoncé son intention d’engager une action en diffamation contre le quotidien, après la publication d’une information affirmant que des tracts du RN avaient été retrouvés dans le véhicule de l’auteur présumé de l’attaque. Le Parquet national antiterroriste a formellement démenti cette information, précisant qu’aucun tract d’un parti politique n’avait été découvert dans la voiture. Le Monde a ensuite corrigé son article.

La polémique porte sur les éléments retrouvés par les enquêteurs dans le véhicule du suspect, interpellé après la fusillade du 23 octobre à Trappes et à La Verrière. L’attaque a fait un mort, Pengo Bossio Wangi, jeune sportif de 26 ans, et plusieurs blessés. Dans le cadre de l’enquête antiterroriste, les investigations portent notamment sur les motivations racistes présumées de l’auteur et sur les circonstances de son passage à l’acte.

Le parquet dément, Le Monde corrige son article

Après la publication de l’information concernant la présence supposée de documents du Rassemblement national, le Parquet national antiterroriste a apporté une précision déterminante : aucun tract appartenant à un parti politique n’a été retrouvé dans le véhicule. Le quotidien a procédé à une correction de son article à la suite de ce démenti.

Le Rassemblement national considère que la publication initiale a porté atteinte à son image en suggérant un lien entre le suspect et son mouvement. Le parti annonce donc vouloir engager une procédure pour diffamation contre Le Monde. Cette décision intervient dans un climat particulièrement tendu, plusieurs responsables de gauche ayant mis en cause les discours politiques du RN après l’attentat.