Après l'attentat raciste de Trappes, Aurore Bergé répond aux accusations d'Ali Rabeh, qui critique la responsabilité politique d'Emmanuel Macron face à la montée du racisme. Tout en condamnant l'attentat, Bergé refuse d'établir un lien entre les discours politiques et l'incident, tandis que Rabeh dénonce la banalisation des idées hostiles aux minorités.

La polémique politique se poursuit après l’attentat terroriste raciste de Trappes. Invitée de la matinale de Public Sénat ce mardi 27 octobre, la ministre Aurore Bergé a répondu aux critiques formulées par le maire de Trappes, Ali Rabeh, qui reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir suffisamment protégé les habitants face à la montée des discours racistes. L’élu de Génération.s, également interrogé sur BFMTV, dénonce la banalisation des idées racistes et met en cause la responsabilité politique de plusieurs personnalités publiques. Deux lectures opposées des causes de cette tragédie.

L’attaque du vendredi 23 octobre, survenue à Trappes et à La Verrière, a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi, un jeune homme de 26 ans passionné de MMA, et fait cinq blessés. Le Parquet national antiterroriste s’est saisi de l’enquête, notamment sous des qualifications intégrant une dimension raciste. Emmanuel Macron s’était rendu sur place dans la soirée et avait dénoncé un « attentat terroriste raciste ». Ses déclarations présentant cette attaque comme une première dans l’histoire du terrorisme français avaient toutefois suscité une controverse, plusieurs responsables rappelant les attentats antisémites et les attaques visant des chrétiens commis précédemment.

Aurore Bergé refuse d’établir un lien direct entre les discours politiques et l’attentat

Sur Public Sénat, Aurore Bergé a défendu les intentions du président de la République, estimant qu’il souhaitait souligner la gravité particulière d’une tentative de tuerie de masse motivée par le racisme. La ministre a insisté sur la nécessité de combattre toutes les formes de racisme et d’antisémitisme, sans établir elle-même de lien général entre l’attaque de Trappes et la progression de certaines idées politiques dans la société.

De son côté, Ali Rabeh a renouvelé ses critiques sur BFMTV. Le maire de Trappes considère que la banalisation des discours hostiles aux musulmans et aux minorités contribue à créer un climat préoccupant. Il reproche notamment à Emmanuel Macron de ne pas avoir été le protecteur qu’il aurait dû être pour les habitants de sa commune. L’élu met également en cause certaines prises de position de responsables politiques, estimant que les institutions n’ont pas suffisamment combattu la diffusion des discours racistes.