Budget 2027 : Roland Lescure refuse de nouvelles dépenses non financées malgré la colère sociale

Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, insiste sur la nécessité de financer toute nouvelle dépense pour respecter les contraintes budgétaires françaises. Alors que le gouvernement cherche à apaiser les mobilisations sociales, il met en avant l'importance de maintenir la trajectoire de réduction du déficit public à 5 % d'ici 2027.

Alors que le gouvernement multiplie les annonces pour répondre aux mobilisations sociales, le ministre de l’Économie Roland Lescure rappelle les contraintes budgétaires de la France. Dans un entretien accordé au Financial Times et publié lundi 26 octobre, le locataire de Bercy affirme que toute dépense supplémentaire devra être compensée par des économies. Une position qui intervient au moment où Sébastien Lecornu cherche à apaiser la contestation, notamment en annonçant une réforme de Parcoursup et en envisageant une revalorisation anticipée du Smic.

Le gouvernement entend ramener le déficit public à 5 % du produit intérieur brut en 2027, dans le cadre d’un projet budgétaire comprenant environ 43 milliards d’euros de mesures d’ajustement. Mais cette trajectoire se heurte aux revendications des organisations syndicales, qui réclament des réponses sur les salaires, le pouvoir d’achat et le financement des services publics. Les annonces concernant l’éducation, les étudiants et les ménages pourraient également entraîner des dépenses supplémentaires, dont les modalités de financement doivent encore être précisées.

Bercy veut concilier concessions sociales et réduction des déficits

Roland Lescure défend la nécessité de répondre aux préoccupations des Français sans compromettre les objectifs de redressement des comptes publics. Pour le ministre, les nouvelles mesures doivent être accompagnées de financements identifiés ou d’économies équivalentes. Cette position intervient alors que l’Assemblée nationale a rejeté la partie recettes du budget de la Sécurité sociale et que les discussions sur le budget de l’État restent particulièrement difficiles.

Le ministre appelle également les ménages à consommer davantage afin de soutenir l’activité économique. Il souligne le niveau élevé de l’épargne française, qu’il considère comme un facteur pouvant limiter la reprise de la consommation. Cette orientation intervient néanmoins dans un contexte où de nombreux ménages expriment des inquiétudes sur leur pouvoir d’achat et sur l’évolution des prix de l’énergie.