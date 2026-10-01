Budget 2027 : 43 milliards de nouvelles mesures de redressement, 54 milliards d’effort total

Le gouvernement présente son projet de budget 2027, prévoyant 43 milliards d'euros de nouvelles mesures de redressement, visant à ramener le déficit public à 5 % du PIB. Ce plan inclut des économies sur les retraites et un gel des salaires des fonctionnaires, tout en étant soumis à l'examen parlementaire.

Le gouvernement a officiellement présenté ce jeudi 1er octobre son projet de budget pour 2027. L’exécutif veut ramener le déficit public à 5 % du PIB, contre 5,4 % attendu en 2026. La copie prévoit 43 milliards d’euros de nouvelles mesures de redressement, un montant porté à 54 milliards en incluant la montée en charge de décisions prises antérieurement.

Le gouvernement prévoit notamment de contenir les dépenses liées aux retraites, de maintenir le gel du point d’indice des fonctionnaires et de réduire certaines dépenses de l’État. Les pensions dépassant 1 260 euros mensuels seraient progressivement sous-indexées, tandis que plusieurs mesures fiscales et sociales doivent également participer au redressement.

Les 54 milliards ne correspondent pas uniquement à de nouvelles économies

La distinction est importante : les 54 milliards avancés depuis plusieurs semaines par Sébastien Lecornu incluent des mesures déjà engagées en 2026 ou auparavant. Les mesures nouvelles inscrites pour 2027 représentent environ 43 milliards d’euros. Selon une autre comparaison, fondée directement sur l’amélioration du déficit entre 2026 et 2027, l’effort apparaît encore inférieur.

Le projet entre désormais dans sa phase parlementaire. Aucune de ces mesures ne peut donc être considérée comme définitivement adoptée. Députés et sénateurs pourront amender la copie, tandis que le gouvernement devra trouver des compromis dans une Assemblée nationale où il ne dispose pas de majorité absolue.