Vol Flydubai, le passager qui a maîtrisé le copilote, raconte à Netanyahu: «J’ai tiré sur le manche pour redresser l’avion. J’avais des notions d’aviation grâce à la série Mayday: Air Crash»

De nouveaux éléments permettent de mieux comprendre ce qui s’est passé à bord du vol FZ1073 de Flydubai, reliant Dubaï à Tel-Aviv, ce mercredi 30. Après avoir participé à la neutralisation du copilote soupçonné d’avoir tenté de précipiter l’appareil vers le sol, un passager israélien a raconté son intervention à Benjamin Netanyahu.

L’incident s’est produit alors que le Boeing 737 MAX transportait de nombreux passagers israéliens vers l’aéroport Ben-Gourion. Selon les autorités israéliennes, le copilote, de nationalité omanaise, aurait poignardé le commandant de bord avant de tenter de faire s’écraser l’appareil. Des passagers et des membres d’équipage sont alors parvenus à pénétrer dans le cockpit et à maîtriser l’homme. Le mobile reste toutefois à établir dans le cadre de l’enquête.

L’affaire fait suite aux premières informations sur le déroutement du vol Dubaï–Tel-Aviv vers l’Arabie saoudite⁠ et aux révélations concernant l’attaque présumée du commandant de bord par le copilote⁠.

« J’ai tiré sur le manche pour redresser l’avion »

Après son retour en Israël, l’un des passagers ayant participé à l’intervention a rencontré Benjamin Netanyahu. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il raconte avoir aidé à reprendre la situation en main alors que l’avion était engagé dans une descente extrêmement rapide : « J’ai tiré sur le manche pour redresser l’avion et stopper le piqué. Heureusement, j’avais quelques notions d’aviation grâce à la série Mayday : Air Crash. »

Une chute vertigineuse en plein vol

L’appareil a brutalement perdu plusieurs milliers de mètres d’altitude pendant l’incident. Le vol FZ1073 avait décollé de Dubaï dans la matinée et devait rejoindre Tel-Aviv avant d’être dérouté vers Tabouk, en Arabie saoudite.

Des signaux d’urgence ont été transmis pendant le vol. Les autorités de l’aéroport de Tabouk ont indiqué avoir reçu une demande d’atterrissage d’urgence à 8h44, heure locale. L’avion s’est finalement posé sans accident à 9h45.

Le commandant et le copilote hospitalisés

Les deux pilotes ont été blessés et transportés à l’hôpital après l’atterrissage. Les passagers, eux, ont été pris en charge dans le terminal de l’aéroport de Tabouk. Aucun passager n’a été tué.

Flydubai a indiqué que l’appareil avait été sécurisé par des membres d’équipage qui voyageaient à bord et que ceux-ci avaient participé au déroutement et à l’atterrissage en Arabie saoudite. Une enquête doit désormais déterminer précisément l’enchaînement des faits et les motivations du copilote.

Les passagers ont ensuite pu poursuivre leur voyage à bord d’un avion de remplacement, qui a quitté Tabouk mercredi à 17h40.

Netanyahu évoque une tentative de faire s’écraser l’avion

Benjamin Netanyahu affirme que le copilote a cherché à provoquer volontairement le crash de l’appareil après avoir agressé le commandant de bord. Le Premier ministre israélien a salué l’intervention des personnes qui ont réussi à reprendre le contrôle de la situation.

Les autorités israéliennes évoquent la possibilité d’un acte terroriste. Cette qualification n’est toutefois pas établie à ce stade par l’enquête. Les autorités aéronautiques des Émirats arabes unis parlent officiellement d’un « incident de sécurité » et indiquent que les investigations se poursuivent afin d’en déterminer les causes et les circonstances.

Le récit du passager reçu par Benjamin Netanyahu apporte désormais un nouvel élément spectaculaire à cette affaire : au moment où le Boeing plongeait, des personnes présentes à bord ont non seulement participé à la neutralisation du copilote, mais également aux efforts permettant de stabiliser l’appareil avant son atterrissage d’urgence en Arabie saoudite.