POLITIQUE

Blocages des lycées : Macron accuse la gauche « d’exciter » les élèves, Mélenchon revendique la non-violence

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Blocages des lycées : Macron accuse la gauche « d’exciter » les élèves, Mélenchon revendique la non-violence
Blocages des lycées : Macron accuse la gauche « d’exciter » les élèves, Mélenchon revendique la non-violence

Emmanuel Macron intervient à son tour dans la crise des blocages lycéens. En déplacement à Madrid mercredi 30 septembre, le président de la République a accusé certains responsables politiques à gauche d’être allés devant les établissements pour « exciter des élèves ». Jean-Luc Mélenchon a ensuite réaffirmé que La France insoumise appelait à des méthodes de lutte non violentes.

Le chef de l’État affirme comprendre les « angoisses » et les « colères » exprimées par une partie de la jeunesse. Il trace néanmoins une limite claire concernant les incidents observés ces derniers jours : « Aucune de ces craintes ne légitime la violence », a-t-il déclaré. Emmanuel Macron a également condamné les agressions visant des journalistes pendant certaines mobilisations.

Mélenchon : « Les Insoumis appellent à la non-violence »

Sans citer directement LFI dans sa phrase sur les responsables politiques présents devant les lycées, Emmanuel Macron leur reproche d’« agiter les peurs » et juge « grave » le fait d’encourager les élèves. Plusieurs élus insoumis se sont rendus ces derniers jours devant des établissements mobilisés.

Jean-Luc Mélenchon a ensuite réagi sur X en affirmant que « les Insoumis appellent à la non-violence des méthodes de lutte ». Cette déclaration intervient après qu’il avait demandé aux élus de son mouvement de « s’interposer » entre les lycéens et les forces de l’ordre.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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