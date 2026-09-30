Blocages des lycées : Macron accuse la gauche « d’exciter » les élèves, Mélenchon revendique la non-violence

Emmanuel Macron intervient à son tour dans la crise des blocages lycéens. En déplacement à Madrid mercredi 30 septembre, le président de la République a accusé certains responsables politiques à gauche d’être allés devant les établissements pour « exciter des élèves ». Jean-Luc Mélenchon a ensuite réaffirmé que La France insoumise appelait à des méthodes de lutte non violentes.

Le chef de l’État affirme comprendre les « angoisses » et les « colères » exprimées par une partie de la jeunesse. Il trace néanmoins une limite claire concernant les incidents observés ces derniers jours : « Aucune de ces craintes ne légitime la violence », a-t-il déclaré. Emmanuel Macron a également condamné les agressions visant des journalistes pendant certaines mobilisations.

Mélenchon : « Les Insoumis appellent à la non-violence »

Sans citer directement LFI dans sa phrase sur les responsables politiques présents devant les lycées, Emmanuel Macron leur reproche d’« agiter les peurs » et juge « grave » le fait d’encourager les élèves. Plusieurs élus insoumis se sont rendus ces derniers jours devant des établissements mobilisés.

Jean-Luc Mélenchon a ensuite réagi sur X en affirmant que « les Insoumis appellent à la non-violence des méthodes de lutte ». Cette déclaration intervient après qu’il avait demandé aux élus de son mouvement de « s’interposer » entre les lycéens et les forces de l’ordre.