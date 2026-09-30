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Budget 2027 : Sophie Binet donne 48 heures au gouvernement avant de décider de nouvelles mobilisations

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Budget 2027 : Sophie Binet donne 48 heures au gouvernement avant de décider de nouvelles mobilisations
Budget 2027 : Sophie Binet donne 48 heures au gouvernement avant de décider de nouvelles mobilisations

Au soir de la journée de mobilisation dans la fonction publique, Sophie Binet met la pression sur l’exécutif. La secrétaire générale de la CGT donne 48 heures au gouvernement pour revoir les économies envisagées dans le budget 2027, faute de quoi son organisation pourrait décider de nouvelles actions.

Invitée dès mardi matin du Face-à-Face sur RMC-BFMTV, Sophie Binet avait affirmé que « la colère est énorme ». La dirigeante syndicale vise notamment la perspective d’un nouveau gel du point d’indice des fonctionnaires en 2027, mesure à laquelle la CGT s’oppose.

Une mobilisation contrastée ce mardi

La journée du 29 septembre n’a toutefois pas produit les mêmes niveaux de mobilisation dans tous les secteurs. Selon les chiffres rapportés par Reuters, le taux de grévistes était légèrement supérieur à 11 % dans l’Éducation nationale et inférieur à 10 % dans plusieurs autres secteurs de la fonction publique.

La CGT considère néanmoins cette journée comme une étape dans la mobilisation contre le projet budgétaire. Les 48 heures annoncées par Sophie Binet prennent la forme d’un ultimatum politique adressé au gouvernement : elles ne correspondent pas encore à l’annonce d’une nouvelle date de grève. Les prochaines décisions dépendront notamment de la réponse apportée par l’exécutif.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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