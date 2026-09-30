Blocages des lycées : 440 interpellations, des personnels blessés et une nouvelle mobilisation annoncée jeudi

Le bilan de la mobilisation lycéenne de mardi s’est considérablement alourdi. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé 440 interpellations, tandis que le ministère de l’Éducation nationale a recensé 416 établissements concernés à un moment ou à un autre de la journée. Une nouvelle mobilisation est déjà annoncée pour jeudi.

Selon Édouard Geffray, au moins dix personnels de l’Éducation nationale ont été blessés, ainsi que plusieurs élèves. Le ministre dénonce des « violences inqualifiables » autour de certains établissements. De son côté, Laurent Nuñez indique qu’environ les deux tiers des personnes interpellées ont été placées en garde à vue, principalement pour des dégradations ou des violences contre les forces de l’ordre.

L’Union syndicale lycéenne appelle à poursuivre le mouvement

Malgré les incidents, l’Union syndicale lycéenne appelle à une nouvelle journée d’action jeudi. Les revendications portent notamment sur les effectifs dans les classes, le manque d’enseignants et les moyens consacrés aux établissements. Le mouvement, parti de plusieurs lycées franciliens, s’est progressivement étendu à d’autres territoires.

La situation continue parallèlement d’alimenter l’affrontement politique. Après s’être rendu devant un lycée de Toulouse où un enseignant avait été agressé, François-Xavier Bellamy a dénoncé sur BFM un « chaos instrumentalisé par La France insoumise ».