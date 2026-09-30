Budget 2027 : une enquête ouverte après le signalement de Lecornu sur des fuites dans la presse

Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire suite au signalement de Sébastien Lecornu concernant des fuites de documents confidentiels relatifs au budget 2027. Matignon précise que l'enquête cible des individus ayant accédé aux documents, plutôt que les journalistes, soulevant des inquiétudes parmi les syndicats de la presse sur la protection des sources.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après le signalement de Sébastien Lecornu concernant la diffusion dans la presse de documents confidentiels liés à la préparation du budget 2027. Les investigations portent sur des faits susceptibles de relever de la violation du secret professionnel et de l’abus de confiance.

L’affaire trouve son origine dans plusieurs informations publiées par Les Échos à partir de documents de travail internes et provisoires. Parmi les pistes révélées figurait notamment la possibilité de soumettre à cotisations sociales une partie des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation et des abondements patronaux aux dispositifs d’épargne salariale.

Matignon assure ne pas viser les journalistes

Sébastien Lecornu avait effectué un signalement auprès de la justice afin que soit recherchée l’origine de la transmission de ces documents. Matignon a précisé que la démarche ne visait ni les journalistes ayant publié les informations ni leur média, mais d’éventuelles personnes ayant eu accès aux documents confidentiels avant de les transmettre.

La procédure a néanmoins suscité des critiques de syndicats de journalistes, qui s’inquiètent de ses conséquences potentielles sur la protection des sources. L’ouverture d’une enquête préliminaire signifie désormais que la justice va examiner les circonstances de ces fuites ; elle ne permet pas, à ce stade, d’attribuer une responsabilité pénale à une personne déterminée.