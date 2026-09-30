Présidentielle 2027 : Jérôme Guedj veut augmenter les droits de succession au-delà de 2 millions d’euros

Jérôme Guedj veut davantage taxer les successions les plus importantes. Lors des Assises de l’Afer, organisées mardi 29 septembre à Paris, le député socialiste a défendu une augmentation des droits portant notamment sur les patrimoines transmis au-delà de 2 millions d’euros.

Le candidat à la primaire sociale-démocrate souhaite dégager environ 10 milliards d’euros de recettes supplémentaires chaque année grâce à cette réforme. Ces nouvelles ressources seraient notamment consacrées au financement de la branche autonomie de la Sécurité sociale, chargée de couvrir les dépenses liées à la perte d’autonomie.

Une ligne différente de la droite et du centre

La proposition de Jérôme Guedj tranche avec celles présentées par plusieurs autres responsables politiques lors des mêmes Assises. Édouard Philippe souhaite notamment doubler certains abattements sur les donations, tandis que Bruno Retailleau défend un renforcement des dispositifs facilitant la transmission des entreprises.

Cette divergence dessine deux approches de la transmission du patrimoine à l’approche de 2027 : faciliter davantage les donations et successions pour une partie de la droite et du centre, ou accroître la contribution des patrimoines les plus importants dans la proposition défendue par Jérôme Guedj. Il s’agit dans tous les cas de propositions de campagne qui ne sont pas actuellement en vigueur.