POLITIQUE Présidentielle 2027

À Toulouse, Bruno Retailleau défend une Europe « puissante dans le monde »

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À Toulouse, Bruno Retailleau défend une Europe « puissante dans le monde »
À Toulouse, Bruno Retailleau défend une Europe « puissante dans le monde »

Au lendemain de sa réélection au Sénat en Vendée, Bruno Retailleau est attendu lundi 28 septembre à Toulouse pour l’Assemblée politique du Parti populaire européen. Le président des Républicains doit y présenter ses orientations européennes, lors d’une rencontre consacrée à la compétitivité et à la réindustrialisation.

Organisée sur deux jours, les 28 et 29 septembre, cette réunion prévoit notamment les interventions de Manfred Weber, président du PPE, et de Dolors Montserrat, sa secrétaire générale. L’intervention de Bruno Retailleau figure au programme de ce rassemblement des formations membres de la famille politique européenne.

L’influence française et la puissance européenne au cœur du message

Dans les éléments publiés par Le Figaro, Bruno Retailleau défend une France « influente en Europe » et une Europe « puissante dans le monde ». Il estime que l’Union européenne ne doit plus « organiser son propre déclin », formule par laquelle il expose sa critique de son orientation actuelle.

Son déplacement prolonge ainsi la campagne présidentielle sur le terrain européen, immédiatement après le scrutin sénatorial. La compétitivité et la réindustrialisation constituent le cadre annoncé des échanges. À ce stade, il s’agit d’orientations politiques et d’un programme de rencontre, non de nouvelles mesures européennes adoptées.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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