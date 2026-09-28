Muselier, Rebsamen, Diaz, Amard… : les personnalités qui rejoignent le Sénat

Le renouvellement du 27 septembre introduit plusieurs personnalités au Sénat, dont Renaud Muselier, Edwige Diaz et Gabriel Amard. François Rebsamen fait son retour après un mandat précédent. Avec huit députés élus, le nouveau Sénat se caractérise par des arrivées variées, des retours et la reconduction de figures établies.

Le renouvellement du 27 septembre fait entrer plusieurs personnalités nationales au Palais du Luxembourg. Renaud Muselier, Edwige Diaz et Gabriel Amard figurent parmi les nouveaux sénateurs, tandis que François Rebsamen retrouve une institution où il a déjà siégé.

Élu dans les Bouches-du-Rhône, Renaud Muselier découvre les bancs du Sénat. François Rebsamen effectue, lui, un retour : il avait représenté la Côte-d’Or entre 2008 et 2014 et présidé le groupe socialiste de 2011 à 2014. Leurs arrivées correspondent donc à deux parcours différents.

Des députés passent d’une chambre à l’autre

Edwige Diaz, élue en Gironde, et Gabriel Amard, élu dans le Rhône, quittent l’Assemblée nationale pour le Sénat. La première rejoint les élus appelés à former le groupe RN-UDR ; le second donne à La France insoumise l’un de ses deux premiers sénateurs. Au total, huit députés ont été élus à la Haute Assemblée lors de ce renouvellement.

Plusieurs figures déjà présentes conservent également leur mandat. En Vendée, Bruno Retailleau est réélu et sa liste commune avec le centre remporte les trois sièges en jeu. Le nouveau Sénat associe ainsi premières élections, retours d’anciens parlementaires et reconduction de responsables déjà installés.