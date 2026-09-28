Entrevue POLITIQUE

Sénatoriales : le PS maintient ses positions, ses effectifs restent à préciser

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Sénatoriales : le PS maintient ses positions, ses effectifs restent à préciser
Sénatoriales : le PS maintient ses positions, ses effectifs restent à préciser

Les socialistes dressent un bilan de relative stabilité après les sénatoriales du 27 septembre. Le groupe, qui comptait 64 membres avant le renouvellement, conserve plusieurs positions et enregistre des gains dans le Doubs et le Bas-Rhin, malgré des pertes ailleurs.

Public Sénat présentait dimanche soir les socialistes comme le deuxième groupe de la Haute Assemblée. Patrick Kanner, leur président, a néanmoins rappelé que les rattachements restaient en discussion. Le nombre d’élus issus des différentes listes ne permet donc pas, à lui seul, d’arrêter immédiatement l’effectif parlementaire du groupe.

Des gains locaux malgré un recul dans le Rhône

Dans le Doubs, Arnaud Marthey remporte un siège précédemment détenu par Horizons. Dans le Bas-Rhin, Pernel Richardot gagne un siège face aux centristes. Ces résultats compensent une partie des difficultés rencontrées dans d’autres territoires, notamment dans le Rhône, où les socialistes reculent.

Les accords conclus avec les écologistes et les communistes ont contribué au maintien des positions socialistes. Les décomptes de presse divergent toutefois encore sur certains effectifs, notamment ceux des centristes : la deuxième place annoncée par Public Sénat doit ainsi être distinguée du classement définitif des groupes après les rattachements.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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