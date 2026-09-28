POLITIQUE

Bouches-du-Rhône : deux sièges pour le RN après une campagne de divisions à droite

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Bouches-du-Rhône : deux sièges pour le RN après une campagne de divisions à droite
Bouches-du-Rhône : deux sièges pour le RN après une campagne de divisions à droite

Le RN et son allié UDR remportent deux sièges dans les Bouches-du-Rhône à l’issue des sénatoriales du 27 septembre. La gauche conserve trois élus, tandis que les listes de Brigitte Devésa et de Valérie Boyer se partagent les trois autres sièges.

La campagne avait opposé deux stratégies à droite. Gérard Larcher soutenait la liste d’union conduite par Brigitte Devésa, avec Renaud Muselier en deuxième position. Bruno Retailleau avait, de son côté, apporté son soutien à Valérie Boyer, partie sur une liste concurrente. Ce désaccord précédait donc le scrutin.

Valérie Boyer conserve son siège, Muselier est élu

La liste Devésa-Muselier obtient deux sièges et Valérie Boyer est réélue. Contrairement aux inquiétudes exprimées pendant la campagne, cette dispersion ne se traduit donc pas par la perte d’un siège pour la droite. À gauche, Jérémy Bacchi, Marie-Arlette Carlotti et Guy Benarroche sont tous trois reconduits.

Les deux sièges de la liste soutenue par le RN et l’UDR reviennent à Marie-Pierre Callet et Fabien Bravi. Le résultat modifie la représentation départementale, mais ne permet pas d’attribuer mécaniquement leur élection aux divisions de leurs concurrents. Les listes soutenues respectivement par Larcher et Retailleau ont toutes deux obtenu des élus.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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