«Je me suis écroulée pendant deux ans»: Chantal Ladesou raconte la mort de son fils Alix à 21 ans dans Sept à Huit

Chantal Ladesou a accepté de revenir sur le drame qui a bouleversé sa famille il y a 30 ans. Invitée dans Sept à Huit, sur TF1, la comédienne de 78 ans a parlé à Audrey Crespo-Mara de la mort de son fils aîné Alix, tué dans un accident de voiture en 1996, à seulement 21 ans. Un sujet qu’elle aborde rarement et dont la douleur reste présente trois décennies plus tard.

Habituée des plateaux de télévision et longtemps membre des Grosses Têtes, Chantal Ladesou⁠ a décrit la place laissée vide par son fils au sein de la famille. « C’est un drame terrible. C’est un drame dont souvent je ne parle pas, mais c’est quelque chose qui est tout le temps là, qui ne me lâche pas, qui ne me quitte pas. »

« Dans les réunions de famille, il y a une place qui manque »

Trente ans après la mort d’Alix, Chantal Ladesou explique que son absence reste perceptible lors des moments passés en famille. « Dans les réunions de famille, il y a une place qui manque. Il y a quelqu’un qui manque. C’est une catastrophe. » Elle dit également conserver le sentiment que son fils reste près d’elle : « Il est à côté de moi. Je le sens. »

La comédienne avait déjà évoqué ce drame au cours de précédentes interviews, expliquant notamment combien le théâtre l’avait aidée à continuer à avancer. Dans ce portrait de Sept à Huit, elle raconte plus précisément les deux années qui ont suivi l’accident et le rôle déterminant de son mari Michel Ansault.

« Michel, c’est toujours mon pilier »

Au moment de la mort d’Alix, Chantal Ladesou et son mari réagissent différemment. Elle s’effondre tandis que Michel Ansault tient pour soutenir sa femme et leur famille. « Michel, c’est toujours mon pilier. Il a été très, très, très costaud à ce moment-là, vraiment. Il a tenu le coup. »

Chantal Ladesou décrit ensuite l’ampleur de son propre effondrement : « Je me suis écroulée pendant deux ans pratiquement. Je me suis écroulée et il a tenu. » Après cette période, les rôles s’inversent. « Il m’a vraiment tenue et après, c’est lui qui s’est écroulé. Vous savez ? C’est l’un ou l’autre. »

Le couple traverse finalement l’épreuve ensemble. « Ou ça casse quelque chose, ou alors ça raffermit les rapports. Ça nous a soudés. » Chantal Ladesou et Michel Ansault sont mariés depuis plus de 50 ans et ont eu trois enfants, Alix, Julien et Clémence.

L’annonce de la mort d’Alix à son frère Julien

Chantal Ladesou garde également en mémoire la façon dont elle a annoncé la mort d’Alix à son autre fils, Julien, qui se trouvait alors aux États-Unis. Celui-ci reçoit de nombreux appels et cherche à comprendre ce qui se passe. Sa mère lui annonce alors directement la disparition de son frère.

« Il me dit : “Mais qu’est-ce qui se passe ? Tout le monde m’appelle.” Et là, je lui ai répondu : “Alix est mort.” » Chantal Ladesou reconnaît aujourd’hui la brutalité de cette annonce : « Je lui ai dit comme ça, brutalement. Ça a été très dur pour lui. J’y pense sans arrêt. »

Elle pleure dans sa loge avant de faire rire le public

Lorsque l’accident se produit, Chantal Ladesou est engagée dans une pièce de théâtre. Elle envisage de renoncer à monter sur scène, mais son entourage professionnel la pousse à poursuivre. Cette décision l’aide dans les mois qui suivent la disparition de son fils.

« Je n’étais pas bien du tout. Ils m’ont vraiment aidée. Ils m’ont soutenue. » Avant certaines représentations, la comédienne s’effondre dans sa loge avant de devoir interpréter un personnage comique : « Je pleurais dans ma loge avant de monter sur scène et j’avais un rôle extrêmement burlesque. »

Elle parvient pourtant à jouer, parfois encore en larmes au moment d’entrer sur le plateau. Le contact avec le public et l’obligation de faire rire lui permettent progressivement de reprendre son métier.

Ce rapport à la scène reste au cœur de sa carrière. Ces dernières années, Chantal Ladesou a également multiplié les apparitions à la télévision, notamment dans Mask Singer. Laurent Ruquier a depuis annoncé qu’il tournait la page de ⁠Mask Singer⁠, émission dans laquelle il a notamment siégé aux côtés de Chantal Ladesou.

Un drame toujours présent, 30 ans plus tard

La disparition d’Alix reste indissociable de la vie de Chantal Ladesou. Derrière une carrière largement construite autour de l’humour, elle explique n’avoir jamais oublié son fils et continuer à ressentir son absence lors des réunions familiales.

Son témoignage rejoint d’autres portraits personnels diffusés dans Sept à Huit, où Audrey Crespo-Mara reçoit régulièrement des personnalités pour évoquer des épisodes intimes de leur vie. Mimie Mathy avait ainsi raconté sa nouvelle vie en fauteuil roulant⁠ et les conséquences de ses problèmes de santé.

Pour Chantal Ladesou, le temps n’a pas effacé la disparition de son fils. Le théâtre lui a permis de reprendre son métier et son couple a résisté au drame, mais l’absence d’Alix demeure. Comme elle le résume elle-même : « Il y a quelqu’un qui manque. »