L’animateur Théo Curin victime d’un violent accident à Paris. Ses prothèses arrachées lors du choc, il reprend «Slam» dès le lendemain

Théo Curin a subi un grave accident de circulation à Paris, où il a été projeté au sol et a perdu ses prothèses. Malgré des blessures légères, il a repris le tournage de l’émission "Slam" dès le lendemain, poursuivant ainsi sa carrière après sa reconversion d’athlète à animateur.

Théo Curin a été victime mercredi soir d’un violent accident de la circulation à Paris alors qu’il rentrait d’une journée de tournage de Slam, l’émission qu’il présente sur France 3. L’ancien nageur handisport circulait comme passager d’un moto-taxi lorsqu’une voiture a percuté le deux-roues sur le côté, projetant l’animateur et son chauffeur sur la chaussée.

La violence du choc a été telle que les prothèses de Théo Curin ont été arrachées et projetées au sol. Malgré cet accident impressionnant, le présentateur de 26 ans s’en est sorti avec « quelques égratignures et contusions » et a pu reprendre son travail dès le lendemain.

Le moto-taxi percuté sur le côté par une voiture

L’accident s’est produit mercredi 23 septembre 2026, après une journée d’enregistrement de Slam. Théo Curin avait quitté les studios et emprunté un moto-taxi pour rentrer lorsqu’une voiture a heurté le deux-roues latéralement dans les rues de Paris.

Sous l’effet de la collision, Théo Curin et le conducteur du moto-taxi ont été projetés au sol. Les prothèses de l’animateur ont également été arrachées. Malgré la violence de l’impact, aucune blessure grave n’a été signalée concernant le présentateur.

Aucune information précise n’a pour l’instant été communiquée concernant l’identité du conducteur de la voiture, les circonstances exactes ayant provoqué la collision ou d’éventuelles suites judiciaires. L’état de santé du chauffeur du moto-taxi n’a pas davantage été détaillé.

Dès le lendemain, Théo Curin reprend les tournages

Théo Curin n’a pas été contraint à une longue interruption. Dès le lendemain de l’accident, il a repris le travail et assuré les tournages prévus de Slam sur France 3 malgré ses égratignures et ses contusions.

L’ancien champion de natation handisport présente le jeu depuis septembre 2024. Il avait été choisi pour succéder à Cyril Féraud à la présentation de « Slam »⁠, après le départ de celui qui avait incarné l’émission durant quinze ans.

Avant sa nomination, plusieurs personnalités avaient été testées par France Télévisions. Le casting organisé pour trouver le successeur de Cyril Féraud⁠ avait finalement débouché sur le choix de Théo Curin.

Amputé des quatre membres après une méningite à l’âge de six ans

Théo Curin est amputé des quatre membres depuis l’âge de six ans. Une méningite bactérienne contractée durant son enfance avait nécessité cette quadruple amputation. Il s’est ensuite tourné vers la natation et a intégré l’équipe de France handisport.

Il participe notamment aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 avant de poursuivre sa carrière sportive au plus haut niveau. Il se lance ensuite progressivement dans les médias, à la télévision comme à la radio, tout en participant à plusieurs programmes et projets audiovisuels.

Son arrivée aux commandes de Slam en 2024 marque une nouvelle étape de cette reconversion. Deux ans plus tard, l’animateur poursuit les tournages du jeu quotidien de France 3, qu’il a donc retrouvé moins de 24 heures après son accident parisien.