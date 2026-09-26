Après un été record, les pompiers réclament des renforts humains et davantage de matériel

Les sapeurs-pompiers mobilisent des efforts jusqu'au 29 septembre pour exiger des renforts humains et techniques face à une saison incendiaire record. Ils dénoncent la fatigue, la pénurie de véhicules et l'insuffisance d'effectifs, appelant à une réorganisation de la réponse aux incendies. La montée du risque demande des mesures urgentes et durables.

Les sapeurs-pompiers entament ce samedi 26 septembre quatre jours de mobilisation pour réclamer davantage de moyens humains et matériels. Des rassemblements statiques sont prévus jusqu’à lundi place de la République à Paris, avant une manifestation nationale mardi 29 septembre. Après un été marqué par une activité exceptionnelle sur le front des incendies, les syndicats dénoncent la fatigue accumulée, le manque de véhicules disponibles et des effectifs qu’ils jugent insuffisants pour faire face à des saisons de feux de plus en plus longues et étendues.

Dans le Var, les pompiers ont choisi de sensibiliser directement la population en installant des points d’information dans plusieurs centres-villes. À Hyères, un véhicule portant la mention « En grève » sert de support aux échanges avec les passants. Les témoignages insistent sur un problème qui ne se résume pas aux Canadair et aux hélicoptères bombardiers d’eau : lorsque de très nombreux engins terrestres sont engagés sur un grand feu, certaines casernes se retrouvent quasiment dépourvues de moyens pour intervenir simultanément sur un autre sinistre important.

Des moyens terrestres sous tension

Les pompiers du Var citent notamment l’incendie du massif du Gros Bessillon, qui a mobilisé de nombreux véhicules pendant plusieurs semaines. Leur crainte est qu’un second feu majeur se déclare pendant qu’une part importante des effectifs et du matériel est déjà engagée ailleurs. Cette tension logistique est devenue l’un des principaux arguments de la mobilisation : les syndicats estiment qu’il ne suffit plus de renforcer seulement les moyens aériens, mais qu’il faut aussi renouveler et augmenter les flottes de camions, améliorer les capacités de relève et éviter que des territoires entiers ne se retrouvent avec des moyens de réponse réduits.

La question des effectifs est tout aussi centrale. Les représentants syndicaux évoquent un besoin de 20 000 recrutements supplémentaires à l’échelle nationale. Ils expliquent que la hausse du nombre d’interventions, les épisodes de chaleur plus longs et l’extension géographique du risque incendie augmentent la pression sur des équipes déjà éprouvées. Les pompiers professionnels comme volontaires dénoncent une situation où les périodes de repos sont plus difficiles à garantir et où la dépendance aux renforts venus d’autres départements devient moins soutenable lorsque plusieurs régions sont touchées en même temps.

Le risque incendie gagne de nouveaux territoires

La saison 2026 a renforcé cette inquiétude. Plus de 21 000 départs de feu ont été recensés en France, avec des incendies importants bien au-delà des zones méditerranéennes traditionnellement exposées. Le feu de Fontainebleau est régulièrement cité comme symbole de cette nouvelle géographie du risque. Pour les syndicats, cette évolution impose de revoir l’organisation nationale de la lutte contre les incendies, car les départements du sud ne pourront plus compter aussi facilement sur l’arrivée massive de renforts si le reste du pays est lui-même confronté à des feux importants.

Les pompiers veulent donc profiter de la mobilisation de cette fin septembre pour maintenir la pression après la fin de l’été. Leur message est clair : les besoins ne disparaissent pas avec la baisse des températures. Ils réclament des recrutements, des véhicules supplémentaires, une meilleure anticipation des saisons à risque et une stratégie adaptée à la multiplication des catastrophes climatiques. Derrière la mobilisation sociale se joue aussi une question de sécurité civile à plus long terme : comment dimensionner les secours français alors que les incendies deviennent plus fréquents, plus étendus et moins concentrés sur quelques départements ?