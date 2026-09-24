Léon XIV à Paris : Emmanuel Grégoire rencontrera le pape près de Notre-Dame vendredi

Emmanuel Grégoire rencontrera le pape Léon XIV près de Notre-Dame de Paris, à l'issue des vêpres, lors de la première journée de la visite pontificale. Le maire présentera un projet de réaménagement du parvis et une maquette de la cathédrale restaurée, marquant un événement majeur pour la ville.

Emmanuel Grégoire rencontrera le pape Léon XIV vendredi 25 septembre à proximité immédiate de Notre-Dame de Paris. L’échange doit avoir lieu à la sortie des vêpres célébrées à 17h15 dans la cathédrale, au cours de la première journée de la visite apostolique du souverain pontife dans la capitale. Élu maire de Paris le 29 mars dernier, le maire de Paris accueillera ainsi officiellement le pape au nom de la Ville.

Selon son entourage, il va présenter à Léon XIV une maquette de Notre-Dame restaurée ainsi que le projet de réaménagement du parvis. Le pape signera également le parchemin commémoratif de la Ville de Paris, une tradition réservée aux visites de dignitaires et de chefs d’État. La séquence aura lieu à quelques mètres du parvis, à l’issue de la célébration religieuse.

Notre-Dame au cœur de la visite pontificale

La rencontre intervient moins de deux ans après la réouverture de Notre-Dame, profondément restaurée après l’incendie d’avril 2019. La cathédrale occupe une place centrale dans le programme parisien de Léon XIV. Vendredi, le pape doit notamment traverser une partie de la rive gauche en papamobile avant de rejoindre l’Île de la Cité pour les vêpres. Son déplacement parisien se poursuivra samedi, avec notamment une messe en plein air place de la Concorde.

Le maire profitera aussi de la rencontre pour présenter le futur visage des abords de la cathédrale. Le projet municipal prévoit notamment de renforcer fortement la végétalisation du secteur, avec la plantation de nouveaux arbres autour du parvis. Au chevet de Notre-Dame, le square Jean-XXIII doit retrouver son dessin historique après avoir été largement occupé par les installations liées au chantier de reconstruction.

Une visite très encadrée dans la capitale

La venue de Léon XIV constitue un événement majeur pour Paris. Il s’agit de la première visite apostolique du pape dans la capitale française et de la première visite d’un souverain pontife à Paris depuis Benoît XVI en 2008. Son programme doit notamment le conduire à l’Élysée, à l’Unesco, à Notre-Dame, à l’Institut catholique de Paris et au Stade de France.

D’importantes mesures de circulation, de stationnement et de sécurité ont été mises en place autour des différents sites empruntés par le cortège pontifical. Plusieurs secteurs de la capitale seront temporairement fermés ou soumis à des restrictions vendredi et samedi. La rencontre entre Emmanuel Grégoire et Léon XIV s’inscrira donc dans une visite à la fois religieuse, diplomatique et symbolique, avec Notre-Dame comme l’un de ses principaux points de passage.