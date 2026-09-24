Découvrez où va dormir le pape Léon XIV, qui arrive ce vendredi à paris

Le pape Léon XIV arrive à Paris ce vendredi pour un séjour de quatre jours. Il résidera à la nonciature apostolique, où il passera sa seule nuit dans la capitale, un choix correspondant aux pratiques du Vatican. Sa première journée sera marquée par des rencontres officielles et une grande messe sur les Champs-Élysées.

Le pape Léon XIV arrive en France ce vendredi pour un voyage apostolique de quatre jours qui doit le conduire à Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz. Dans la capitale, pas de palace ni de suite dans un hôtel cinq étoiles pour le souverain pontife. Pour son unique nuit parisienne, Léon XIV dormira à la nonciature apostolique de France, la représentation diplomatique du Saint-Siège, installée dans un hôtel particulier du XVIe arrondissement.

Le choix correspond aux habitudes du Vatican lors des déplacements du pape à l’étranger. Lorsque les conditions le permettent, le souverain pontife est hébergé dans la nonciature du pays visité, plutôt que dans un établissement hôtelier. Une solution à la fois discrète, sécurisée et adaptée aux obligations religieuses du chef de l’Église catholique.

Une nuit avenue du Président-Wilson, près du pont de l’Alma

La résidence se trouve au 10, avenue du Président-Wilson, à quelques minutes du pont de l’Alma. Derrière ses grilles, l’hôtel particulier abrite les bureaux et les espaces de réception de la représentation du Vatican en France, mais également des appartements privés.

C’est au deuxième étage que Léon XIV doit passer la nuit de vendredi à samedi septembre. L’appartement comprend plusieurs chambres permettant d’accueillir le pape ainsi qu’une partie de son entourage immédiat, notamment ses secrétaires. Les salons de réception sont situés à l’étage inférieur.

Une chapelle directement dans la résidence

La présence d’une chapelle constitue également un élément essentiel pour accueillir un pape. Celle de la nonciature parisienne permet à Léon XIV de prier et éventuellement de célébrer dans la résidence, sans devoir effectuer un déplacement supplémentaire au milieu d’un programme déjà particulièrement chargé.

Le bâtiment dispose également des espaces nécessaires pour recevoir les collaborateurs les plus proches du pontife. La sécurité autour de la résidence sera considérablement renforcée pendant sa présence, avec les dispositifs français prévus pour ce déplacement et la protection rapprochée habituelle du pape. La visite de Léon XIV en France, préparée depuis plusieurs mois, est classée comme un grand événement par les autorités en raison notamment de l’affluence attendue.

Une première journée parisienne particulièrement chargée

Léon XIV doit atterrir vendredi 25 septembre à 10 heures à l’aéroport d’Orly. Il se rendra ensuite à l’Élysée, où il sera reçu par le président de la République avant une rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. À 15 heures, le souverain pontife est attendu au siège de l’UNESCO. Il traversera ensuite une partie de Paris lors d’une déambulation de 2,5 kilomètres entre Notre-Dame-des-Champs et la place Saint-Michel, avant de rejoindre Notre-Dame de Paris pour les vêpres.

La journée s’achèvera à Saint-Denis avec une veillée de prière organisée au Stade de France pour les jeunes de 17 à 35 ans. Les inscriptions pour cette rencontre avaient affiché complet en quelques heures. Ce n’est qu’après cette longue journée que Léon XIV retrouvera la nonciature du XVIe arrondissement pour dîner, se reposer et passer sa seule nuit parisienne.

Samedi matin, départ de la nonciature pour la Maison Bakhita

Le réveil sera matinal. Samedi 26 septembre, le pape est attendu dès 9 heures à la Maison Bakhita, dans le XVIIIe arrondissement, pour rencontrer des personnes en situation de précarité et leurs accompagnants. Cette étape avait fait parler avant même son arrivée. Un passage à Bondy avait été étudié avant d’être abandonné, notamment en raison de deux points de deal situés à proximité du lieu envisagé. La Maison Bakhita a finalement été retenue. Léon XIV rejoindra ensuite l’Institut catholique de Paris à 10h15, avant le principal rassemblement de son passage dans la capitale.

Une messe géante sur les Champs-Élysées avant le départ pour Lourdes

À 15 heures, le pape présidera une immense messe en plein air place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues dans le centre de Paris pour cette célébration. À 17h45, Léon XIV quittera finalement la capitale depuis Orly pour rejoindre Lourdes, où il passera les deux nuits suivantes. Il doit notamment y rencontrer sept victimes de violences sexuelles commises au sein de l’Église.

Une résidence parisienne elle-même liée à deux affaires sensibles

La nonciature où dormira Léon XIV possède également une histoire récente plus délicate. Son ancien occupant, Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France entre 2009 et 2019, a été condamné en décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles.

La chapelle de la résidence comporte par ailleurs des mosaïques réalisées en 2003 et 2004 sous la direction du prêtre et artiste slovène Marko Rupnik. Celui-ci fait l’objet d’une procédure canonique au Vatican après des accusations de violences sexuelles et psychologiques formulées par plusieurs femmes. En juillet 2026, le Vatican précisait que cette procédure était toujours en cours et qu’aucune décision définitive n’avait été rendue.

C’est donc dans cette résidence diplomatique discrète, à quelques centaines de mètres de la Seine et du pont de l’Alma, que Léon XIV passera sa première nuit en France. Une adresse prestigieuse par sa localisation, mais un hébergement volontairement sobre pour le pape avant une deuxième journée parisienne qui s’annonce particulièrement dense.