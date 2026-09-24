L’entreprise Nickel veut devenir bien plus qu’un simple compte ouvert chez le buraliste

Nickel élargit son offre au-delà du simple compte de paiement en visant 20 000 points de vente en Europe d'ici 2025. L'entreprise prévoit de lancer divers produits financiers, y compris une assurance automobile, tout en développant des services innovants comme une solution de paiement instantané et une offre destinée aux freelancers, Nickel Pro.

Nickel ouvre une nouvelle phase de son développement. Lancée en 2014 autour d’un modèle très simple, un compte, une carte et un RIB accessibles rapidement chez un buraliste, l’entreprise veut désormais élargir fortement son offre. Elle revendique plus de 5 millions de comptes ouverts en Europe et plus de 13 000 points Nickel à fin 2025. Sa nouvelle feuille de route vise notamment 20 000 points de vente en Europe dans les quatre prochaines années, dont la moitié hors de France.

L’entreprise veut surtout dépasser le seul compte de paiement. Elle prévoit de lancer une assurance automobile d’ici la fin de l’année, de développer de nouvelles solutions d’épargne et de crédit, ainsi que des services de transferts internationaux. Nickel proposait déjà une assurance habitation avec BNP Paribas Cardif et Lemonade, un mini-crédit avec Floa et un premier produit d’épargne commercialisé avec Cetelem. Cette diversification répond à une évolution de sa clientèle : près des deux tiers de ses utilisateurs se servent désormais de Nickel comme compte principal.

Wero, eSIM et services du quotidien

Nickel veut aussi élargir son terrain au-delà des produits financiers traditionnels. L’entreprise doit poursuivre le déploiement de Wero, la solution européenne de paiement instantané, en France, en Belgique et en Allemagne. L’objectif est de permettre des paiements simples de compte à compte, notamment à partir d’un numéro de téléphone. L’entreprise prépare également une offre eSIM destinée aux voyageurs, signe de sa volonté de devenir une plateforme de services du quotidien et plus seulement un intermédiaire bancaire.

Cette stratégie repose toujours sur le réseau physique qui a fait le succès de Nickel. En France, plus de 8 500 points de vente permettent déjà d’ouvrir un compte, de retirer de l’argent ou de déposer des espèces. L’entreprise veut conserver ce modèle hybride, mêlant application mobile et présence de proximité, plutôt que de basculer vers une banque totalement dématérialisée. C’est aussi ce qui la distingue d’une partie des néobanques apparues ces dernières années.

Nickel Pro ouvre un nouveau marché

Autre chantier important : le développement de Nickel Pro. L’offre, lancée en juin pour les clients existants puis ouverte nationalement le 23 septembre, vise les entrepreneurs individuels. Pour 50 euros par an, elle comprend des moyens de paiement et d’encaissement, le dépôt de chèques, la gestion des espèces via le réseau de buralistes et un service client dédié. Nickel cible ainsi un marché de près de 2,9 millions d’entreprises individuelles en France.

L’ambition est claire : faire évoluer Nickel d’un produit bancaire simple vers un ensemble de services financiers et pratiques capables d’accompagner les particuliers comme les indépendants. L’entreprise entend aussi utiliser davantage l’intelligence artificielle pour le service client, la lutte contre la fraude et le développement de nouveaux produits. Treize ans après son lancement, Nickel cherche donc moins à changer son modèle qu’à l’étendre, en conservant la simplicité et le réseau de proximité qui ont fait son succès.