Carburants : pourquoi l’État prolonge encore ses aides aux transporteurs routiers

Le gouvernement prolonge ses aides aux transporteurs routiers jusqu'en août 2026 pour faire face à la volatilité des prix des carburants. Ces aides, renforcées, ciblent davantage les entreprises en difficulté, tout en préparant une réforme du système d'indexation des prix pour mieux intégrer les hausses de coûts dans les contrats.

Le gouvernement prolonge son soutien aux transporteurs routiers confrontés à la hausse du prix des carburants. Un nouveau décret publié ce jeudi couvre les mois de juin, juillet et août 2026 pour les entreprises de transport public routier de marchandises et de voyageurs par autocar. Le mécanisme repose sur deux niveaux d’aide : 5 000 euros par mois sans condition de rentabilité particulière, puis un soutien renforcé pouvant atteindre 60 000 euros par mois pour les entreprises les plus fragiles. Pour cette seconde tranche, le critère a été resserré : le ratio du résultat courant avant impôt sur le chiffre d’affaires doit désormais être inférieur ou égal à 1 %, contre 3 % dans le dispositif précédent. L’objectif est donc de concentrer davantage les montants les plus élevés sur les sociétés dont les marges sont presque inexistantes.

Ces aides ne sont pas apparues avec le décret de septembre. Le premier dispositif avait été créé au printemps, dans le contexte de la hausse des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient. En avril, le gouvernement avait ouvert une enveloppe destinée aux entreprises de transport de marchandises, d’autocars et de transport sanitaire hors taxis, avec des montants calculés notamment selon le type de véhicule. Pour le dispositif de juillet, par exemple, l’aide pouvait aller de 70 euros pour certains véhicules légers à 500 euros pour un tracteur routier. Ces aides étaient cumulables avec celles du premier dispositif.

Un secteur très exposé au prix du gazole

Le transport routier est particulièrement sensible aux variations du carburant, qui représente une part importante du coût d’exploitation d’un poids lourd. Une hausse rapide du gazole peut donc faire disparaître la marge d’une entreprise en quelques semaines, surtout lorsqu’elle travaille avec des contrats dont les tarifs n’ont pas encore été révisés. C’est pour cette raison que l’État présente ces aides comme temporaires : elles doivent permettre aux entreprises les plus fragiles de tenir le temps que les hausses de carburant soient répercutées dans les prix facturés aux clients. Le ministère des Transports indiquait dès mai que le dispositif devait surtout soutenir les transporteurs exposés avant l’adaptation de leurs contrats.

La loi prévoit déjà un mécanisme d’indexation des prix du transport sur le coût du carburant. En théorie, lorsqu’un transporteur voit sa facture de gazole augmenter, une partie de cette hausse doit être répercutée automatiquement sur son client. Le problème est que ce mécanisme n’est pas toujours appliqué correctement ou suffisamment rapidement. Le gouvernement a donc renforcé les contrôles de la DGCCRF et mobilisé le Médiateur des entreprises pour surveiller à la fois les clauses d’indexation et les délais de paiement. L’idée est d’éviter que les transporteurs supportent seuls une augmentation qui devrait normalement être partagée avec leurs donneurs d’ordre.

L’État veut réduire progressivement le recours aux aides directes

La réforme annoncée du système d’indexation est donc centrale. Aujourd’hui, le non-respect de certaines obligations peut déjà relever de sanctions pénales. Le gouvernement souhaite aller vers un système plus facilement applicable, avec des sanctions financières pouvant être prononcées par la DGCCRF. Une réunion est annoncée début octobre avec les fédérations de transporteurs, le Médiateur des entreprises et les services de contrôle afin de travailler sur ce nouveau cadre.

Cette évolution permet de comprendre pourquoi l’exécutif continue de verser des aides tout en cherchant à les cibler davantage. Le soutien public doit répondre à une urgence de trésorerie, mais il n’a pas vocation à devenir permanent. À moyen terme, Bercy et le ministère des Transports veulent que la hausse du carburant soit mieux intégrée dans les contrats commerciaux eux-mêmes. Le secteur bénéficie par ailleurs d’autres soutiens liés à l’électrification des poids lourds et des véhicules utilitaires, présentés par le gouvernement comme un moyen de réduire progressivement la dépendance au gazole.

50 millions déjà versés, mais beaucoup de dossiers encore en attente

Le rythme de versement reste toutefois un point de tension. D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, environ 50 millions d’euros ont déjà été versés à 10 000 entreprises. Pour le seul mois d’avril, une large majorité des dossiers aurait été traitée, alors que les demandes du mois de mai accusent encore davantage de retard. À terme, l’exécutif estime que près de 120 millions d’euros devront être versés pour ces deux premiers mois.

Le nouveau décret prolonge donc moins une mesure exceptionnelle qu’un véritable filet de sécurité installé depuis plusieurs mois autour du transport routier. Mais le durcissement des critères pour les aides les plus élevées montre que le gouvernement cherche désormais à sortir progressivement d’une logique de soutien généralisé. La prochaine étape sera de voir si la réforme de l’indexation permet réellement aux transporteurs de répercuter plus vite le coût du carburant sur leurs clients, notamment dans la grande distribution, sans devoir revenir régulièrement vers l’État pour absorber les chocs de prix.