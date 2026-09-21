Carburants : le gouvernement prépare une nouvelle aide pour les gros rouleurs jusqu’à la fin de l’année

Le gouvernement prépare une prolongation de l’aide pour les travailleurs automobilistes, visant à les soutenir jusqu’à la fin de l’année. Le ministre du Travail a mentionné la possibilité d’augmenter le montant ou d’élargir les critères d’éligibilité. Les discussions sur les modalités se tiennent alors que la situation des approvisionnements reste rassurante.

Le gouvernement prépare la prolongation et possiblement le renforcement de l’aide destinée aux travailleurs qui utilisent beaucoup leur voiture. Invité de « Bonjour ! La Matinale TF1 » ce lundi matin, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a confirmé que l’exécutif voulait finaliser des mesures permettant de soutenir les automobilistes les plus exposés « jusqu’à la fin de l’année ».

La logique resterait celle d’une aide ciblée vers « le monde du travail », notamment les salariés modestes qui n’ont pas d’alternative à leur voiture. Le dispositif actuel prévoit un versement de 100 euros sous conditions de ressources et de distance parcourue. « Est-ce qu’il faut donner plus d’argent, plus longtemps ? », a interrogé Jean-Pierre Farandou, confirmant qu’une augmentation du montant faisait partie des options étudiées.

Les arbitrages attendus à Matignon

Sébastien Lecornu doit réunir plusieurs ministres ce lundi à 15 heures pour arrêter les modalités du dispositif. Deux pistes sont notamment discutées : augmenter le montant de l’aide ou élargir les critères pour permettre à davantage de travailleurs d’en bénéficier. Aucun nouveau montant ni nouveau seuil d’éligibilité n’est encore officiellement arrêté.

Sur les approvisionnements, Roland Lescure s’est voulu rassurant sur France Inter. Le ministre de l’Économie assure que les stocks stratégiques français sont pleins et que le pays dispose d’une visibilité de six à huit semaines. « Pour les deux mois qui viennent, on n’a pas d’inquiétude », affirme-t-il, tout en reconnaissant qu’une prolongation de la crise au Moyen-Orient pourrait à terme poser davantage de difficultés.