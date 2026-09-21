POLITIQUE

Carburants : le gouvernement prépare une nouvelle aide pour les gros rouleurs jusqu’à la fin de l’année

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Carburants : le gouvernement prépare une nouvelle aide pour les gros rouleurs jusqu’à la fin de l’année
Carburants : le gouvernement prépare une nouvelle aide pour les gros rouleurs jusqu’à la fin de l’année

Le gouvernement prépare la prolongation et possiblement le renforcement de l’aide destinée aux travailleurs qui utilisent beaucoup leur voiture. Invité de « Bonjour ! La Matinale TF1 » ce lundi matin, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a confirmé que l’exécutif voulait finaliser des mesures permettant de soutenir les automobilistes les plus exposés « jusqu’à la fin de l’année ».

La logique resterait celle d’une aide ciblée vers « le monde du travail », notamment les salariés modestes qui n’ont pas d’alternative à leur voiture. Le dispositif actuel prévoit un versement de 100 euros sous conditions de ressources et de distance parcourue. « Est-ce qu’il faut donner plus d’argent, plus longtemps ? », a interrogé Jean-Pierre Farandou, confirmant qu’une augmentation du montant faisait partie des options étudiées.

Les arbitrages attendus à Matignon

Sébastien Lecornu doit réunir plusieurs ministres ce lundi à 15 heures pour arrêter les modalités du dispositif. Deux pistes sont notamment discutées : augmenter le montant de l’aide ou élargir les critères pour permettre à davantage de travailleurs d’en bénéficier. Aucun nouveau montant ni nouveau seuil d’éligibilité n’est encore officiellement arrêté.

Sur les approvisionnements, Roland Lescure s’est voulu rassurant sur France Inter. Le ministre de l’Économie assure que les stocks stratégiques français sont pleins et que le pays dispose d’une visibilité de six à huit semaines. « Pour les deux mois qui viennent, on n’a pas d’inquiétude », affirme-t-il, tout en reconnaissant qu’une prolongation de la crise au Moyen-Orient pourrait à terme poser davantage de difficultés.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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