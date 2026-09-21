Catherine Chabaud rencontre les pêcheurs en colère à Sète

Catherine Chabaud, ministre déléguée à la Mer et à la Pêche, rencontre à Sète des pêcheurs en colère après une semaine de blocages portuaires en raison de la crise énergétique. Les professionnels exigent des mesures concrètes pour faire face à la hausse des prix du carburant, menaçant leur activité. La ministre poursuivra ensuite son déplacement dans le Gard.

Catherine Chabaud, ministre déléguée à la Mer et à la Pêche, s’est rendue ce lundi 21 septembre à Sète pour échanger avec les pêcheurs de Méditerranée. La visite fait suite à une semaine de forte mobilisation qui a vu les professionnels bloquer plusieurs ports de la région. Touchés de plein fouet par la crise énergétique, les marins-pêcheurs réclament des mesures concrètes face à la flambée des prix du pétrole qui menace leur activité.

Une semaine de blocages dans les ports

La semaine précédente, les ports de Sète, du Grau-du-Roi, de Port-Vendres, de Fos-sur-Mer et de Frontignan ont été paralysés. Cette action d’ampleur témoigne du climat de tension qui règne dans la profession depuis plusieurs mois. La hausse brutale des coûts du carburant pèse lourdement sur la rentabilité des navires et met en péril l’équilibre économique de nombreuses entreprises de pêche méditerranéennes.

Après Sète, la ministre poursuivra son déplacement au Grau-du-Roi, dans le Gard, pour rencontrer d’autres représentants de la filière. Les professionnels attendent des réponses précises et des engagements financiers pour surmonter cette crise qui frappe l’ensemble du secteur maritime. Les discussions se déroulent à huis clos, loin des caméras.