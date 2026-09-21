Le Mans : trois hommes jugés après une rixe à coups de couteau devant une boîte de nuit

Trois hommes âgés de 25 à 30 ans sont jugés au Mans pour une rixe à coups de couteau survenue devant une discothèque, faisant un blessé. Le tribunal a décidé de renvoyer le procès en raison de la complexité de l'affaire, nécessitant un examen plus approfondi des circonstances.

Trois hommes âgés de 25 à 30 ans ont comparu ce lundi 21 septembre devant le tribunal judiciaire du Mans. Ils répondaient des faits survenus lors d’une violente rixe devant une discothèque du centre-ville. Un individu a été blessé de deux coups de couteau au cours de l’altercation. L’affaire, qui semblait devoir être jugée rapidement, a finalement pris une autre tournure.

Le tribunal a décidé de renvoyer le procès. Les circonstances exactes de l’affrontement restent à éclaircir, mais la gravité des faits justifie un examen plus approfondi du dossier. Les trois prévenus devront donc comparaître ultérieurement devant la juridiction mancelle.

Ce type d’incident violent aux abords des établissements de nuit n’est pas isolé. La place des Moulins à Strasbourg avait été le théâtre d’une rixe similaire dans la nuit du 12 au 13 septembre, vers 3h20 du matin. La sécurité aux sorties nocturnes demeure une préoccupation récurrente pour les autorités.