Un joueur du Cher remporte 13 millions d’euros au Super Loto

Un habitant du Cher vient de décrocher seul le jackpot du Super Loto Mission Patrimoine. Le tirage du vendredi 18 septembre au soir a fait un unique gagnant, qui remporte 13 millions d’euros. La Française des Jeux a confirmé samedi que le ticket gagnant avait été validé dans ce département du Centre-Val de Loire. L’heureux élu doit maintenant se manifester auprès de l’opérateur pour récupérer ses gains.

Le gagnant doit se manifester rapidement

Le joueur dispose de soixante jours pour se présenter muni de son ticket et d’une pièce d’identité. Cette victoire intervient lors d’un tirage spécial organisé au profit de la sauvegarde du patrimoine français. Le gagnant a su cocher l’intégralité des bons numéros, performance qui lui permet de rafler seul la totalité de la cagnotte mise en jeu.

Les services de la Française des Jeux attendent désormais que le nouveau millionnaire se fasse connaître. Le montant du gain place cette victoire parmi les plus importantes enregistrées dans la région Centre-Val de Loire ces derniers mois. Le ticket acheté dans le Cher transforme un joueur anonyme en détenteur d’une fortune qui changera radicalement son quotidien.