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Le chef étoilé Olivier Bellin visé par une enquête après des signalements d’anciens salariés

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Le chef étoilé Olivier Bellin visé par une enquête après des signalements d’anciens salariés
Le chef étoilé Olivier Bellin visé par une enquête après des signalements d’anciens salariés

Le parquet de Quimper a ouvert une enquête pour violences et harcèlement moral au travail visant Olivier Bellin, chef de l’Auberge des Glazicks, à Plomodiern, dans le Finistère. Plusieurs anciens salariés de l’établissement doublement étoilé ont transmis des signalements à la justice.

Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de la gendarmerie de Châteaulin. Les plaignants dénoncent notamment des humiliations, des insultes et des pressions répétées. Certains témoignages recueillis par Ouest-France décrivent une ambiance professionnelle particulièrement dégradée, qui aurait provoqué plusieurs démissions.

Le chef ne souhaite pas commenter l’enquête

Sollicité par l’AFP, Olivier Bellin n’a pas souhaité s’exprimer sur l’ouverture de cette procédure. Il avait auparavant déclaré rester « droit dans ses bottes », sans répondre précisément aux accusations. À ce stade, l’enquête doit permettre de vérifier les faits rapportés et d’établir d’éventuelles responsabilités.

Âgé de 55 ans, Olivier Bellin a obtenu une première étoile au guide Michelin en 2005, puis une seconde en 2010. Également récompensé par le Gault et Millau d’or, il avait annoncé fin juillet la fermeture de son restaurant gastronomique, invoquant des difficultés d’accueil liées à une période de fortes chaleurs.

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