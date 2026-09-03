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Haute-Saône : quatre membres d’une même famille retrouvés morts à Gy

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Haute-Saône : quatre membres d’une même famille retrouvés morts à Gy
Haute-Saône : quatre membres d’une même famille retrouvés morts à Gy

Les corps de quatre personnes appartenant à une même famille ont été découverts mercredi 2 septembre, vers 20 heures, sur un terrain abritant des caravanes à Gy, en Haute-Saône. Parmi les victimes figurent deux garçons âgés de six et neuf ans.

Selon les premières informations rapportées par L’Est républicain, l’un des corps se trouvait dans un véhicule utilitaire, tandis que les trois autres ont été retrouvés à l’intérieur d’un mobil-home. La quatrième victime adulte serait la belle-mère du père de famille.

La piste d’un drame familial évoquée

Le quotidien régional avance l’hypothèse selon laquelle le père aurait tué les trois membres de sa famille avec une arme à feu avant de retourner celle-ci contre lui. Cette piste n’avait toutefois pas encore été officiellement confirmée par le parquet de Vesoul jeudi matin.

Le couple était en instance de divorce et construisait une maison, d’après une source officielle citée par l’AFP. Le maire de Gy, commune comptant environ un millier d’habitants, s’est rendu sur place avant de convoquer un conseil municipal extraordinaire. Une enquête devra désormais établir précisément les circonstances et la chronologie de ce drame.

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