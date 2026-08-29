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Guadeloupe : deux gendarmes mis en examen dans l’affaire Claude Jean-Pierre

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Guadeloupe : deux gendarmes mis en examen dans l’affaire Claude Jean-Pierre
Guadeloupe : deux gendarmes mis en examen dans l’affaire Claude Jean-Pierre

Deux gendarmes ont été mis en examen pour homicide involontaire dans l’enquête sur la mort de Claude Jean-Pierre, survenue après un contrôle routier en 2020. Jusqu’alors placés sous le statut de témoins assistés, les deux militaires ont été entendus en Guadeloupe avant cette nouvelle étape judiciaire.

Âgé de 67 ans, Claude Jean-Pierre avait été contrôlé à Deshaies en raison d’une conduite jugée hésitante. Il était tombé inanimé après avoir été extrait de son véhicule, puis avait été transporté au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Son décès avait été prononcé plusieurs jours plus tard.

Les conditions de l’interpellation examinées

La diffusion partielle d’images de vidéosurveillance en 2021 avait provoqué une forte émotion dans l’archipel. La séquence montrait les militaires sortir brusquement le sexagénaire de sa voiture, avant que sa tête ne heurte une partie de l’habitacle. Selon le parquet, aucun coup volontaire n’était visible sur ces images.

L’instruction doit déterminer si la méthode employée pendant l’interpellation était adaptée et si elle a joué un rôle dans le décès. Un non-lieu avait été requis par le parquet en février 2023, mais de nouveaux actes d’enquête avaient ensuite été engagés. Les deux gendarmes concernés ont depuis été mutés hors de Guadeloupe.

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