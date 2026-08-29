Londres : quatre hommes reconnaissent avoir incendié les ambulances d’une organisation juive

Quatre hommes ont plaidé coupables d'avoir incendié des ambulances d'Hatzola à Londres, causant d'importants dégâts matériels. L'accusation décrit l'incendie comme une attaque préméditée contre la communauté juive. Bien que menées par la police antiterroriste, les enquêtes n'ont pas établi de lien avec le terrorisme, et les motivations demeurent floues.

Quatre hommes ont plaidé coupables devant la cour criminelle de l’Old Bailey après l’incendie de quatre ambulances appartenant à Hatzola, une organisation bénévole intervenant notamment auprès de la communauté juive du nord-ouest de Londres. L’attaque, commise dans le quartier de Golders Green, a provoqué près d’un million de livres de dégâts.

Les prévenus sont Hamza Iqbal, 20 ans, Rehan Khan, 19 ans, Judex Atshatshi, 18 ans, et Saif Ali, désormais majeur. Ils ont reconnu des faits de destruction ou de dégradation de biens par incendie volontaire. Selon l’accusation, Saif Ali aurait fourni la voiture utilisée pour rejoindre les lieux depuis l’est de Londres.

Une attaque préméditée selon l’accusation

Dans la nuit du 23 mars, trois des suspects auraient incendié les ambulances pendant que le quatrième serait resté dans le véhicule. Le feu a entraîné l’explosion de bouteilles de gaz placées dans les véhicules de secours entièrement équipés. Des appartements voisins et une synagogue ont également subi des dommages.

L’enquête a été menée par la police antiterroriste, mais les faits n’ont pas reçu de qualification terroriste et le mobile précis demeure inconnu. L’accusation considère néanmoins l’incendie comme une attaque préméditée visant la communauté juive. Un groupe se présentant comme proche de l’Iran a revendiqué l’opération, sans que sa responsabilité ne soit établie. Les quatre prévenus restent détenus dans l’attente du prononcé de leur peine.