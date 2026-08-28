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Royaume-Uni : Londres prépare les foyers aux crises majeures et aux menaces extérieures

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Royaume-Uni : Londres prépare les foyers aux crises majeures et aux menaces extérieures
Royaume-Uni : Londres prépare les foyers aux crises majeures et aux menaces extérieures

Le gouvernement britannique prépare une vaste campagne destinée à renforcer la capacité de la population à faire face à une crise prolongée. Les ménages devraient notamment être encouragés à conserver chez eux des réserves d’eau potable et de nourriture longue conservation. L’objectif est de permettre aux Britanniques de rester autonomes pendant une période de perturbation des services essentiels, alors que Londres identifie désormais un éventail plus large de risques susceptibles d’affecter le pays.

Cette politique ne concerne pas uniquement l’hypothèse d’un conflit militaire. Les autorités prennent également en compte les cyberattaques contre les infrastructures stratégiques, les catastrophes climatiques ou encore les tentatives d’ingérence dans le fonctionnement démocratique du pays. Le registre national des risques a ainsi été complété par plusieurs nouvelles menaces, notamment celles visant les centres de données, les réseaux d’eau ou les systèmes utilisés par la police.

Les plans de crise britanniques remis à jour

Cette préparation s’inscrit dans le « Home Defence Programme », qui prévoit notamment une révision des « War Books », les plans confidentiels utilisés par les ministères pour organiser la réponse de l’État en situation de crise majeure. Cette actualisation, présentée comme la première d’une telle ampleur depuis 2004, intervient alors que les autorités britanniques renforcent leur vigilance face aux risques géopolitiques et aux attaques susceptibles de toucher directement les infrastructures du pays.

La Russie occupe une place importante dans cette nouvelle doctrine de préparation. La ministre britannique des Forces armées, Louise Sandher-Jones, a récemment estimé que Moscou constituait une menace directe pour le territoire britannique, tandis que les tensions avec la Russie restent élevées sur fond de guerre en Ukraine. Les risques climatiques complètent ce tableau : après plusieurs records de température enregistrés cette année, Londres prévoit également d’organiser en 2027 son plus important exercice de défense nationale depuis plusieurs décennies afin de tester la capacité du pays à affronter une crise de grande ampleur.

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