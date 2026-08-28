Lille-PSG : mené 2-0 à la 90e minute, Paris arrache le nul dans les arrêts de jeu et climatise le LOSC

Le PSG, mené 2-0 jusqu'à la 90e minute par Lille, réussit à égaliser in extremis grâce aux buts de Vitinha et Marquinhos. Malgré une performance solide des Lillois, qui avaient ouvert le score avec Haraldsson puis doublé la mise avec Bakwa, Paris évite une défaite et prolonge son début de saison difficile.

Le Paris Saint-Germain est encore passé tout près de la défaite. Cinq jours après avoir déjà été mené 2-0 à Rennes avant d’arracher le match nul, le double champion d’Europe a reproduit un scénario presque invraisemblable ce vendredi soir à Lille. Dominé et mené 2-0 jusqu’à la 90e minute, le PSG a trouvé les ressources pour revenir à 2-2 grâce à Vitinha puis Marquinhos dans le temps additionnel. Lille, qui pensait tenir une victoire de prestige après les buts d’Hákon Haraldsson et Dilane Bakwa, laisse échapper deux points dans les toutes dernières minutes.

Haraldsson récompense l’excellente entame lilloise

Dans une Decathlon Arena pleine, avec 47 793 spectateurs, Lille prend rapidement la mesure de son adversaire. Dès la 7e minute, Ethan Mbappé déborde et centre pour Olivier Giroud, dont la reprise à bout portant est repoussée par Matvey Safonov. Le LOSC continue de pousser et se montre beaucoup plus tranchant que Paris. La récompense arrive à la 21e minute. Olivier Giroud sert parfaitement Hákon Haraldsson, qui décoche une frappe puissante et ouvre le score. Le PSG tente de réagir, notamment par Fabian Ruiz, mais Berke Özer se montre vigilant. Lille conserve son avantage jusqu’à la pause et aurait même pu creuser l’écart avant de rentrer aux vestiaires.

Paris pousse mais ne trouve pas la faille

Luis Enrique réagit dès la mi-temps en faisant entrer Khvicha Kvaratskhelia à la place de Désiré Doué. Le PSG prend progressivement possession du camp lillois et cherche à accélérer, sans parvenir à réellement déséquilibrer une défense nordiste bien organisée. Vitinha tente sa chance à plusieurs reprises de loin, Kvaratskhelia manque le cadre et Lille résiste. Les Dogues acceptent de reculer et cherchent désormais à exploiter les espaces laissés par les Parisiens. Olivier Giroud passe même près du 2-0 à la 71e minute, mais sa tête piquée passe au-dessus.

Bakwa marque pour ses débuts et pense mettre Lille à l’abri

Entré à la 68e minute à la place d’Ethan Mbappé, Dilane Bakwa ne tarde pas à marquer les esprits pour sa première apparition sous le maillot lillois. À la 84e minute, servi sur le côté droit, l’ancien Strasbourgeois repique et déclenche une superbe frappe enroulée du pied gauche qui termine dans la lucarne de Safonov. Lille mène alors 2-0. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, le LOSC semble avoir fait le plus difficile et se dirige vers une deuxième victoire en deux journées après son succès 2-0 à Angers.

Vitinha relance tout à la 90e minute

Mais le PSG refuse de céder. À la 90e minute, Vitinha trouve à son tour la lucarne d’une frappe du gauche et ramène Paris à 2-1. Un but qui transforme totalement la fin de rencontre. Les Parisiens se jettent alors à l’attaque tandis que Lille tente de protéger son avantage. Les dernières minutes deviennent irrespirables pour les hommes de Davide Ancelotti.

Marquinhos égalise au bout du temps additionnel

Le coup de grâce pour Lille arrive sur l’une des dernières offensives parisiennes. Après un corner joué en deux temps, Vitinha adresse le ballon vers Marquinhos. Le capitaine parisien égalise dans le temps additionnel et permet au PSG d’arracher le 2-2. En quelques minutes, Lille voit donc une victoire qui semblait acquise lui échapper. Haraldsson avait ouvert le score à la 21e minute, Bakwa avait doublé la mise en fin de rencontre, mais Vitinha et Marquinhos ont complètement renversé la fin du match.

Deux remontées de 0-2 en deux journées pour le PSG

Le scénario rappelle directement celui vécu lors de la première journée à Rennes. Le PSG avait déjà été mené 2-0 avant de revenir à 2-2. Une semaine plus tard, les Parisiens recommencent à Lille, mais cette fois en inscrivant leurs deux buts à partir de la 90e minute. Après deux journées, Paris compte ainsi deux matches nuls et deux points. Lille, vainqueur à Angers lors de la première journée, totalise quatre points. Pour les Dogues, le résultat est particulièrement cruel après avoir mené pendant près de 70 minutes et compté encore deux buts d’avance à l’entrée de la 90e minute. Pour Paris, ce nouveau retour spectaculaire évite une première défaite en Ligue 1, mais prolonge un début de championnat sans victoire.