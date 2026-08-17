— Lens fait tomber le PSG et remporte le premier Trophée des champions de son histoire

Le RC Lens remporte le premier Trophée des champions de son histoire en battant le PSG 1-0 au stade Bollaert-Delelis. Malgré une infériorité numérique pendant plus de 50 minutes, Lens résiste grâce à un but de Florian Thauvin et des arrêts décisifs de son gardien, Robin Risser.

Le RC Lens tient le premier trophée de sa saison et surtout le premier Trophée des champions de son histoire. Dimanche soir, les Sang et Or ont battu le Paris Saint-Germain 1-0 au stade Bollaert-Delelis, au terme d’un match durant lequel ils ont pourtant évolué à dix pendant plus de 50 minutes. Florian Thauvin a inscrit l’unique but de la rencontre à la 32e minute. Sept minutes plus tard, Kyllian Antonio a été directement expulsé, laissant Lens en infériorité numérique pour toute la seconde période. Le PSG, qui vient de remporter la Supercoupe d’Europe, n’est jamais parvenu à profiter de cette situation.

Florian Thauvin frappe à la 32e minute

Lens ne se contente pas d’attendre le PSG dans son camp en première période. Les hommes de Dino Toppmöller cherchent à mettre les Parisiens sous pression et trouvent finalement l’ouverture après un peu plus d’une demi-heure. À la 32e minute, Florian Thauvin fait la différence et bat Matvei Safonov pour donner l’avantage aux Sang et Or. Le nouveau capitaine lensois permet ainsi à Bollaert de basculer une première fois dans l’euphorie. Mais la physionomie de la rencontre change brutalement quelques minutes plus tard.

Kyllian Antonio expulsé sept minutes après le but

À la 39e minute, Kyllian Antonio est sanctionné d’un carton rouge direct pour un tacle dangereux. Lens, qui vient à peine de prendre l’avantage, doit désormais défendre son but à dix contre onze. Dino Toppmöller réorganise son équipe. Ruben Aguilar entre notamment à la pause à la place de Franjo Ivanovic afin de renforcer le dispositif lensois. Le PSG dispose alors de toute la seconde période pour revenir.

Paris pousse mais se heurte à Robin Risser

Avec sa supériorité numérique, Paris prend progressivement possession du ballon et multiplie les offensives. Les occasions se succèdent, mais Lens conserve son avantage. Robin Risser joue un rôle déterminant dans cette résistance. Le gardien lensois multiplie les interventions et empêche le PSG d’égaliser. Devant lui, la défense sang et or repousse les tentatives parisiennes alors que le chronomètre défile. Paris termine la rencontre avec 22 tirs, sans parvenir à en convertir un seul. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Fabián Ruiz et leurs partenaires tentent jusqu’aux dernières minutes de trouver l’ouverture, sans réussite.

Nuno Mendes expulsé à son tour en fin de match

La fin de rencontre devient encore plus tendue. À la 87e minute, Nuno Mendes est à son tour exclu. Le PSG perd alors son avantage numérique et les deux équipes terminent la rencontre à dix. Paris obtient encore des situations dans le temps additionnel. À la 94e minute, une frappe d’Ousmane Dembélé est notamment contrée, avant un dernier corner parisien. Lens ne cède pas. Après six minutes de temps additionnel, le coup de sifflet final libère Bollaert : Lens bat le PSG 1-0.

Le premier Trophée des champions de l’histoire du RC Lens

Cette victoire permet au RC Lens de remporter pour la première fois le Trophée des champions. Les Sang et Or n’avaient disputé cette compétition qu’une seule fois auparavant. En 1998, après leur titre de champion de France, ils avaient justement été battus par le PSG. 28 ans plus tard, Lens prend sa revanche sur le club parisien et ajoute une nouvelle ligne à son palmarès.

Le PSG stoppé après son nouveau sacre européen

Pour Paris, cette défaite arrive seulement quelques jours après un match bien plus important et la victoire en Supercoupe de l’UEFA. Le PSG avait remporté le Trophée des champions lors des quatre éditions précédentes et visait donc un cinquième sacre consécutif. Cette série s’arrête à Bollaert. Malgré plus de 50 minutes en supériorité numérique et de nombreuses occasions, les Parisiens repartent sans trophée et sans avoir marqué. Lens, lui, commence la saison 2026-2027 par un titre.