— Liverpool regrette-t-il déjà son transfert à 145 millions d’euros? Bradley Barcola muet depuis son arrivée, le choix Kang-in Lee refait surface

À peine un mois après avoir quitté le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola se retrouve déjà au centre des interrogations à Liverpool. Recruté à la fin du mois d’août pour 125 millions d’euros hors bonus, avec une opération susceptible d’atteindre environ 145 millions d’euros, l’international français n’a toujours pas été décisif sous ses nouvelles couleurs.

Après cinq apparitions toutes compétitions confondues, Barcola n’avait inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive. Un démarrage qui nourrit les premières critiques en Angleterre, d’autant que Liverpool a profondément remanié son attaque après le départ de Mohamed Salah.

125 millions d’euros et toujours aucun but ni passe décisive

Liverpool avait fait de Bradley Barcola l’une de ses grandes priorités du mercato estival. Après plusieurs semaines de négociations, le PSG avait finalement accepté une indemnité fixe de 125 millions d’euros, assortie de bonus pouvant porter l’opération aux alentours de 145 millions.

Un montant considérable pour un joueur arrivé à Paris en 2023 en provenance de l’Olympique lyonnais contre environ 45 millions d’euros. Le transfert est d’ailleurs devenu la plus grosse vente réalisée par le PSG⁠.

Mais les premières semaines anglaises du Français sont compliquées. Barcola est arrivé sans véritable rythme de compétition, après avoir été écarté des premières rencontres parisiennes pendant que son avenir se négociait.

Pour ses cinq premières apparitions avec Liverpool, toutes compétitions confondues, le Français n’a enregistré aucune action décisive. En Premier League, après trois apparitions, son compteur affichait également zéro but et zéro passe décisive.

Liverpool aurait-il dû prendre Kang-in Lee ?

C’est surtout une autre piste qui alimente désormais le débat : celle de Kang-in Lee. Le Sud-Coréen a lui aussi quitté le PSG cet été, mais pour rejoindre l’Atlético de Madrid pour un montant très inférieur, autour de 35 millions d’euros.

Doug Christie, journaliste de Sky Sports, estime que Liverpool aurait pu privilégier cette solution. « Kang-in Lee, qui a quitté le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid, peut évoluer davantage comme un milieu offensif intérieur que comme un véritable ailier droit. Il peut néanmoins aussi jouer sur le côté droit », a-t-il expliqué dans le Transfer Talk Podcast.

Le journaliste insiste notamment sur le profil de l’ancien Parisien : « C’est un joueur très créatif, toujours inspiré quand le PSG l’a utilisé ces dernières années, et qui a très bien débuté avec l’Atlético. Ils auraient dû regarder vers lui pour l’animation sur le côté. »

La comparaison financière est assez lourde : environ 125 millions d’euros hors bonus pour Barcola, contre 35 millions pour Kang-in Lee.

Le départ de Salah a laissé un problème sur l’aile droite

La question ne porte pas uniquement sur les performances individuelles de Barcola. Son profil pose également un problème dans la construction de l’équipe de Liverpool.

Le Français est avant tout à l’aise sur le côté gauche. Or les Reds disposaient déjà de plusieurs solutions dans cette zone, notamment Cody Gakpo. Le départ de Mohamed Salah avait, lui, créé un besoin évident sur le côté droit.

L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher avait d’ailleurs rapidement soulevé cette contradiction. Selon lui, l’effectif comptait plusieurs joueurs capables d’évoluer à gauche mais ne disposait pas du même niveau de solutions naturelles pour occuper l’aile droite.

Barcola peut évoluer sur plusieurs positions offensives, mais son recrutement a obligé Andoni Iraola à modifier le positionnement de plusieurs joueurs pour chercher un nouvel équilibre.

Kang-in Lee aurait présenté un profil différent. Gaucher, capable de jouer à droite mais également dans l’axe, le Sud-Coréen aurait constitué une solution plus naturelle pour occuper les espaces laissés par Salah.

Barcola sortait pourtant de trois saisons très réussies au PSG

Les premières difficultés du Français à Liverpool ne doivent cependant pas effacer son bilan parisien. En trois saisons, Bradley Barcola a disputé 152 matchs avec le PSG, pour 39 buts et 37 passes décisives toutes compétitions confondues.

Il a également remporté deux Ligues des champions, en 2025 et 2026, trois championnats de France et plusieurs autres trophées. Son passage à Paris lui a permis de devenir international français et de s’installer progressivement chez les Bleus.

Son départ était notamment lié à l’évolution de la concurrence au PSG. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué avaient progressivement pris une place considérable dans les grands rendez-vous. Barcola, sous contrat jusqu’en 2028, avait décidé de ne pas prolonger.

Liverpool s’était alors positionné et un accord à plus de 140 millions d’euros s’était progressivement dessiné entre les deux clubs⁠.

Un début difficile, pas encore un échec

Parler aujourd’hui d’un « regret » de Liverpool demande toutefois de distinguer les critiques extérieures de la position officielle du club. Liverpool n’a pas publiquement déclaré regretter le recrutement de Bradley Barcola. Les interrogations proviennent notamment de consultants et observateurs qui questionnent le montant dépensé et la complémentarité du Français avec l’effectif construit cet été.

Barcola vient seulement d’arriver en Premier League et ses cinq premières apparitions représentent un échantillon très limité. À 24 ans, le Français dispose d’un contrat longue durée et Liverpool a investi sur un joueur appelé à occuper une place importante dans son attaque pendant plusieurs saisons.

Mais après avoir engagé jusqu’à 145 millions d’euros pour le faire venir, chaque prestation de l’ancien Parisien sera désormais observée de près. Et les débuts réussis de Kang-in Lee à l’Atlético suffisent déjà à alimenter une question qui semblait improbable au moment du transfert : Liverpool avait-il réellement besoin de dépenser autant pour Bradley Barcola ? Réponse dans les prochains mois, et on le sait, en football, tout va parfois très vite… ￼