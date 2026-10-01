Cristiano Ronaldo claque la porte du Portugal, départ sans au revoir, «course-poursuite» jusqu’à l’aéroport... Daniel Riolo l’allume: «Ce type est fou, il a quitté la planète Terre»

Cristiano Ronaldo quitte précipitamment le rassemblement de l'équipe du Portugal à Copenhague, exacerbant des tensions avec le sélectionneur Jorge Jesus. Malgré des tentatives de médiation, il s'envole vers Madrid sans dire au revoir à ses coéquipiers, laissant planer un doute sur son avenir international, alors que sa sœur critique le traitement du joueur par les médias et le public.

Le rassemblement du Portugal a tourné au feuilleton autour de Cristiano Ronaldo. Mercredi soir, à moins de 24 heures du match de Ligue des nations contre le Danemark, le capitaine portugais a quitté la sélection et Copenhague à bord de son avion privé. Un départ précipité au terme de plusieurs jours de tension avec le nouveau sélectionneur Jorge Jesus, qui avait décidé de ne plus faire de son attaquant de 41 ans un titulaire systématique.

Les dernières heures passées par Ronaldo au sein de la sélection ont été particulièrement mouvementées. Après avoir quitté le stade avant l’entraînement collectif, CR7 a annoncé publiquement son départ. Jorge Jesus et le président de la Fédération portugaise Pedro Proença auraient ensuite tenté une dernière médiation, allant jusqu’à rejoindre l’aéroport de Copenhague pour essayer de convaincre le quintuple Ballon d’Or de rester. Sans succès.

Tout commence sur le banc contre la Norvège

Le malaise éclate dimanche à Oslo. Pour le deuxième match de Jorge Jesus depuis sa prise de fonctions, le Portugal s’impose 2-1 contre la Norvège. Cristiano Ronaldo, lui, ne joue pas une seule minute. Il s’échauffe longuement sur le bord du terrain mais le sélectionneur choisit finalement de ne pas le faire entrer.

Jorge Jesus expliquera ensuite qu’il avait initialement envisagé de lancer Ronaldo pour la dernière demi-heure, avant de changer d’avis en raison du déroulement de la rencontre. Gonçalo Ramos, titulaire en pointe, avait marqué et donné satisfaction.

Au coup de sifflet final, Ronaldo ne rejoint pas ses partenaires venus remercier les supporters portugais présents dans les tribunes. Il prend directement la direction des vestiaires. Un premier geste qui déclenche immédiatement les interrogations autour de sa relation avec Jorge Jesus.

La situation se tend encore dans les jours suivants. Ronaldo ne participe pas normalement aux séances collectives, tandis que le président de la Fédération, Pedro Proença, modifie son programme pour rejoindre précipitamment le rassemblement. Mardi soir, une discussion entre Ronaldo et Jorge Jesus semble pourtant avoir permis de calmer les choses.

Jorge Jesus annonce que Ronaldo va s’entraîner… CR7 quitte le stade

Mercredi, Jorge Jesus pense le problème réglé. En conférence de presse, le technicien portugais assure que son capitaine va reprendre l’entraînement collectif quelques minutes plus tard : « Aujourd’hui, il va s’entraîner. C’est le quatrième jour, donc il va s’entraîner. »

Le sélectionneur rappelle également qu’il reste seul maître de ses décisions sportives. Il explique qu’aucun joueur, quel que soit son statut, ne peut modifier ses choix et confirme que Gonçalo Ramos doit de nouveau débuter face au Danemark.

Quelques minutes plus tard, retournement complet. Comme nous l’expliquions déjà lorsque Cristiano Ronaldo avait quitté le stade avant l’entraînement du Portugal, le capitaine ne rejoint pas ses partenaires sur la pelouse du Parken. Il monte dans une voiture de la Fédération et quitte les lieux accompagné de deux membres du staff. Ronaldo est pourtant toujours vêtu de la tenue d’entraînement de la sélection.

Ronaldo annonce son départ et promet de « dire la vérité »

La rupture devient publique dans la soirée. Cristiano Ronaldo annonce lui-même sa décision après une conversation avec Pedro Proença. Le Portugais ne donne pas encore sa version complète des événements et promet de le faire ultérieurement : « Le moment venu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur ce qui a conduit à mon départ. »

Le joueur souhaite ensuite bonne chance au Portugal et à ses partenaires. Son départ du rassemblement est confirmé dans la foulée et la préparation du match contre le Danemark se poursuit avec les 24 joueurs restants. Cristiano Ronaldo avait alors officiellement annoncé qu’il quittait le rassemblement et qu’il s’expliquerait sur les raisons de sa décision. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Jorge Jesus et Pedro Proença jusqu’à l’aéroport pour tenter de le retenir

Une ultime tentative aurait été organisée dans la soirée. Alors que Ronaldo s’apprête à quitter Copenhague à bord de son avion privé, Jorge Jesus et Pedro Proença se rendent à l’aéroport pour essayer de le convaincre de rester avec la sélection.

La démarche ne change rien à la décision du joueur. Ronaldo arrive dans la zone réservée aux vols privés à bord d’un véhicule banalisé, toujours vêtu de la tenue du Portugal. Son jet, arrivé de Madrid quelques heures auparavant, décolle de Copenhague vers 22h30 en direction de la capitale espagnole.

Cristiano Ronaldo quitte ainsi ses partenaires à la veille du Danemark-Portugal. Les circonstances de son départ laissent désormais planer une énorme incertitude sur son avenir international. À ce stade, le joueur n’a cependant pas officiellement annoncé sa retraite de la sélection.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo avait déjà annoncé que la saison 2026-2027 serait probablement la dernière de sa carrière. Son histoire avec le Portugal pourrait, elle, connaître un dénouement beaucoup plus brutal que prévu.

Sa sœur défend Ronaldo et s’en prend violemment aux Portugais

Quelques heures après le départ de son frère, Elma Aveiro monte au créneau. La sœur de Cristiano Ronaldo partage sur Instagram un long message extrêmement critique envers le traitement réservé au joueur. Le texte estime que CR7 méritait davantage de respect, critique le fonctionnement de la sélection et attaque également la presse portugaise. Surtout, il qualifie les Portugais d’« envieux, méprisants et ignorants » et affirme qu’ils méritent de « revenir à la médiocrité » du football portugais d’avant Ronaldo. Elma Aveiro accompagne simplement le message de ces mots : « Tout est dit. » La famille du Portugais avait déjà pris sa défense à plusieurs reprises ces derniers mois face aux critiques concernant son statut en sélection.

Daniel Riolo : « Ce type a quitté la planète Terre »

En France, le départ de Cristiano Ronaldo a également provoqué une réaction extrêmement virulente de Daniel Riolo. Sur RMC, le journaliste a estimé que l’attitude du Portugais dépassait largement le simple désaccord sportif avec son sélectionneur : « Je le mets dans la catégorie des transhumanistes comme Elon Musk… dans une autre galaxie. Ce type a quitté la planète Terre, il est dans un autre monde. Il est devenu fou. » Daniel Riolo poursuit en décrivant la fin de l’aventure internationale de Ronaldo comme un spectacle « grotesque, fou et ridicule. Ce type-là foire sa sortie à ce point. J’étais sûr que ça allait se finir comme ça, ce type est fou… C’est impardonnable. »

Le consultant avait déjà sévèrement critiqué Cristiano Ronaldo pendant la Coupe du monde 2026, estimant alors que son poids sportif et son statut posaient désormais problème au Portugal.

Pour Cristiano Ronaldo, la prochaine étape sera donc sa propre explication. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise a promis de révéler publiquement les raisons précises qui l’ont poussé à quitter le rassemblement. Reste surtout à savoir si son avion parti de Copenhague mercredi soir a simplement mis fin à ce stage de Ligue des nations, ou à plus de 23 années sous le maillot du Portugal.