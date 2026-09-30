Girondins de Bordeaux: Gérard Lopez vend le club pour 1 euro symbolique à Park Bench

Les Girondins de Bordeaux changent de propriétaire avec la cession de Gérard Lopez au fonds Park Bench pour 1 euro symbolique, marquant la fin d'une ère tumultueuse. Cette opération, qui inclut la restructuration des dettes importantes du club, vise à écarter la menace de liquidation judiciaire. Un premier match en Régional 1 est espéré pour le 17 octobre.

Les Girondins de Bordeaux changent officiellement de mains. Après plusieurs semaines de négociations, Gérard Lopez et le fonds d’investissement Park Bench ont signé dans la nuit de mardi à mercredi un accord portant sur la cession du club. Le prix est spectaculaire : 1 euro symbolique. Mais derrière ce montant se cache surtout la reprise et la restructuration des dettes du FCGB.

L’accord confirme ce qui se dessinait depuis plusieurs jours, alors que Park Bench était en passe de reprendre les Girondins de Bordeaux.

1 euro pour les Girondins, mais des millions d’euros de dettes

Le club a confirmé ce mercredi 30 septembre la signature de l’accord entre la société de Gérard Lopez, jusqu’ici propriétaire des Girondins, et Park Bench.

« Cette opération est conclue pour un euro symbolique avec reprise des dettes », indique le FCGB.

Le montant de 1 euro ne représente donc évidemment pas le coût réel de l’opération pour les nouveaux propriétaires. Le plan financier prévoit une importante restructuration du passif du club. Les créances concernées par le plan de continuation, qui atteignaient environ 26 millions d’euros, doivent être ramenées autour de 13 millions d’euros et leur remboursement étalé sur 12 ans, contre 10 ans initialement.

Des accords ont notamment été négociés avec plusieurs créanciers, parmi lesquels l’État, l’Urssaf, Fortress ainsi que Vladimir Petkovic, ancien entraîneur bordelais.

Gérard Lopez quitte les Girondins

Cette cession marque surtout la fin de l’ère Gérard Lopez à Bordeaux. Arrivé à la tête du club en 2021 alors que les Girondins évoluaient encore en Ligue 1, l’homme d’affaires cède désormais ses titres pour un euro symbolique.

Gérard Lopez renonce également à ses créances ainsi qu’à sa clause de retour à meilleure fortune.

En cinq ans, Bordeaux a connu une chute sportive et financière considérable. Après la Ligue 1 puis la Ligue 2, le club avait été rétrogradé administrativement en National 2 avant d’être exclu de toutes les compétitions nationales pour la saison 2026-2027.

La commission d’appel avait ensuite confirmé la sanction, envoyant les Girondins en Régional 1, soit la 6e division française.

Park Bench reprend un club au bord de la liquidation

Pour Bordeaux, l’accord avec Park Bench permet surtout d’écarter, sous réserve des prochaines validations, la menace immédiate d’une liquidation judiciaire. Celle-ci s’était considérablement rapprochée après l’échec des recours engagés par les Girondins pour retrouver les championnats nationaux.

Park Bench est notamment porté par James Bord et Evan Sofer. Le fonds avait déjà participé aux discussions menées ces derniers mois autour de l’avenir du sextuple champion de France.

La signature de la cession ne clôt toutefois pas immédiatement toutes les procédures. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit encore homologuer le nouveau plan de continuation. Les repreneurs doivent également être auditionnés par la Commission régionale de contrôle de gestion de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine.

Un début de championnat espéré le 17 octobre

Cette dernière doit notamment valider le changement d’actionnaire et le budget 2026-2027. Si ces étapes sont franchies, Bordeaux pourra enfin commencer sa saison en Régional 1.

Les Girondins espèrent disputer leur premier match le 17 octobre, face à la réserve de l’Aviron Bayonnais, avant de rattraper les journées déjà manquées.

Six fois champion de France, passé en quelques années de la Ligue 1 au niveau régional et placé sous la menace d’une disparition pure et simple, le FC Girondins de Bordeaux ouvre ainsi un nouveau chapitre. Son prix de vente tient en un chiffre : 1 euro. La reconstruction financière et sportive, elle, coûtera plusieurs millions.