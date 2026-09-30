Retraites : Gabriel Attal attaque le projet d’Édouard Philippe et veut « changer de système »

Gabriel Attal se positionne contre le projet d’Édouard Philippe sur les retraites, critiquant l'augmentation de l'âge légal à 65 ans. Il propose de privilégier la durée de cotisation avec des mécanismes de décote et surcote, signalant une rupture avec l’approche actuelle. Raphaël Glucksmann soutient également un retour à 62 ans.

Gabriel Attal marque sa différence avec Édouard Philippe sur les retraites. Invité mercredi 30 septembre sur Europe 1 et CNews, le candidat Renaissance a critiqué la proposition du président d’Horizons visant à porter progressivement l’âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 annuités.

Pour Gabriel Attal, cette proposition revient essentiellement à reprendre le projet défendu par Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022. Le chef du parti présidentiel estime qu’une nouvelle modification de l’âge légal ne suffirait plus à répondre aux difficultés du système. « On n’en est plus à bouger les paramètres ou les curseurs », affirme-t-il, évoquant des « mesures de soins palliatifs ».

Attal veut privilégier la durée de cotisation

Le candidat Renaissance souhaite faire de la durée de cotisation le principal instrument du système plutôt que d’imposer le même âge légal à tous. Son projet repose sur un mécanisme de décote pour ceux qui partiraient avant d’avoir suffisamment cotisé et de surcote pour ceux qui prolongeraient leur activité. « C’est une vraie différence qu’on a avec Édouard Philippe », assume-t-il.

Raphaël Glucksmann s’est lui aussi opposé à la proposition du président d’Horizons, qu’il juge « profondément inacceptable ». Le candidat de Place publique défend comme base un retour à 62 ans, accompagné d’une meilleure prise en compte de la pénibilité.