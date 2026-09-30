POLITIQUE Présidentielle 2027

Retraites : Gabriel Attal attaque le projet d’Édouard Philippe et veut « changer de système »

Par

1 minute de lecture

Retraites : Gabriel Attal attaque le projet d’Édouard Philippe et veut « changer de système »
Retraites : Gabriel Attal attaque le projet d’Édouard Philippe et veut « changer de système »

Gabriel Attal marque sa différence avec Édouard Philippe sur les retraites. Invité mercredi 30 septembre sur Europe 1 et CNews, le candidat Renaissance a critiqué la proposition du président d’Horizons visant à porter progressivement l’âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 annuités.

Pour Gabriel Attal, cette proposition revient essentiellement à reprendre le projet défendu par Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022. Le chef du parti présidentiel estime qu’une nouvelle modification de l’âge légal ne suffirait plus à répondre aux difficultés du système. « On n’en est plus à bouger les paramètres ou les curseurs », affirme-t-il, évoquant des « mesures de soins palliatifs ».

Attal veut privilégier la durée de cotisation

Le candidat Renaissance souhaite faire de la durée de cotisation le principal instrument du système plutôt que d’imposer le même âge légal à tous. Son projet repose sur un mécanisme de décote pour ceux qui partiraient avant d’avoir suffisamment cotisé et de surcote pour ceux qui prolongeraient leur activité. « C’est une vraie différence qu’on a avec Édouard Philippe », assume-t-il.

Raphaël Glucksmann s’est lui aussi opposé à la proposition du président d’Horizons, qu’il juge « profondément inacceptable ». Le candidat de Place publique défend comme base un retour à 62 ans, accompagné d’une meilleure prise en compte de la pénibilité.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une