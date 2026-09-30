Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal et promet de s’expliquer: «Je dirai la vérité à tous les Portugais»

Cristiano Ronaldo annonce son départ du rassemblement portugais avant le match contre le Danemark, évoquant des tensions avec le sélectionneur Jorge Jesus. Bien qu’il n’ait pas encore détaillé les raisons de sa décision, il promet de s’exprimer sur la situation ultérieurement, laissant planer l'incertitude sur son avenir international.

Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement de la sélection portugaise. À la veille du déplacement face au Danemark en Ligue des nations, le capitaine du Portugal a annoncé mercredi sa décision après plusieurs journées marquées par des interrogations autour de sa situation et de ses relations avec le sélectionneur Jorge Jesus.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo ne participera donc pas au match prévu jeudi 1er octobre à Copenhague. Le calendrier de la sélection prévoit ensuite la réception de la Norvège dimanche 4 octobre à Porto.

Une nouvelle secousse pour la sélection portugaise, quelques semaines seulement après la Coupe du monde. Ronaldo avait alors envisagé de mettre un terme à sa carrière internationale avant de poursuivre avec la Seleção. Cette nouvelle affaire intervient alors que le Portugais reste le meilleur buteur et le joueur le plus capé de l’histoire de son équipe nationale.

Ronaldo annonce lui-même son départ

Le quintuple Ballon d’Or a confirmé publiquement sa décision dans un message publié sur Instagram. Il explique qu’elle a été prise après les déclarations de Jorge Jesus et un échange avec Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football : « Après la conférence de presse du sélectionneur national, et à la suite d’une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai pris la décision de quitter le rassemblement de l’équipe nationale. »

Cristiano Ronaldo ne détaille pas encore ce qui l’a conduit à partir. Mais il prévient qu’il compte s’exprimer plus longuement : « Le moment venu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui ont motivé mon départ de la sélection nationale, à laquelle je me suis toujours consacré. »

Il conclut son message en adressant ses encouragements au groupe : « Il est maintenant temps de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception. »

Jorge Jesus avait assuré qu’il allait s’entraîner

Quelques heures auparavant, Jorge Jesus avait pourtant tenté d’écarter publiquement l’hypothèse d’un conflit avec Cristiano Ronaldo. Le sélectionneur portugais avait notamment démenti que son capitaine ait refusé de participer aux entraînements collectifs.

« Il n’a pas refusé. Il va s’entraîner aujourd’hui. », avait déclaré Jorge Jesus mercredi. Il avait également rapporté une conversation avec Ronaldo durant laquelle celui-ci lui aurait assuré qu’il accepterait ses choix, qu’il soit titulaire ou envoyé en tribunes.

Mais Ronaldo n’a finalement pas participé à la dernière séance du Portugal. Il a été aperçu quittant le Parken Stadium de Copenhague à bord d’un véhicule de la Fédération. La sélection est ensuite arrivée à son hôtel sans Cristiano Ronaldo, mais également sans Jorge Jesus.

Tout est parti du match contre la Norvège

Les tensions apparaissent après la victoire 2-1 du Portugal face à la Norvège dimanche. Cristiano Ronaldo est resté sur le banc pendant toute la rencontre, alors que Jorge Jesus avait initialement envisagé de le faire entrer en jeu. Il n’avait plus passé l’intégralité d’un match officiel de la sélection sur le banc depuis 18 ans.

Ronaldo n’a ensuite pas travaillé avec le groupe lundi et mardi. Jorge Jesus a expliqué que cette gestion était habituelle dans les jours suivant un match et a assuré qu’il n’existait aucun incident entre les deux hommes.

La situation avait néanmoins conduit Pedro Proença à se rendre au Danemark afin d’échanger avec son sélectionneur et son capitaine. C’est après une conversation avec le président de la Fédération que Ronaldo affirme avoir pris sa décision.

« Je dirai la vérité »

Cristiano Ronaldo ne précise pas si son départ concerne uniquement ce rassemblement ou s’il pourrait avoir des conséquences sur son avenir avec le Portugal. Son message ne constitue pas (encore) une annonce de retraite internationale, mais y ressemble fort.

Une semaine auparavant, le Portugais avait justement évoqué son avenir avec la sélection. Il avait reconnu avoir envisagé d’arrêter après la Coupe du monde 2026, avant de poursuivre après des discussions avec Jorge Jesus et Pedro Proença.

Le Portugal doit désormais préparer son match contre le Danemark sans son capitaine. Quant aux raisons exactes de ce départ, Cristiano Ronaldo les réserve pour une prochaine prise de parole…