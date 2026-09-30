— Cristiano Ronaldo quitte le stade avant l’entraînement du Portugal, la tension avec Jorge Jesus monte encore

Cristiano Ronaldo quitte le stade de Copenhague avant l’entraînement, malgré l’annonce de Jorge Jesus. Ce départ accroît les tensions entre le capitaine et le sélectionneur, alors que le Portugal prépare un match crucial contre le Danemark. La situation incertaine de Ronaldo, après plusieurs absences, soulève des interrogations sur sa participation.

Le malaise autour de Cristiano Ronaldo et de la sélection portugaise se prolonge. Ce mercredi, à Copenhague, le capitaine du Portugal a quitté le stade avant le début de l’entraînement collectif, alors que Jorge Jesus avait annoncé, environ une heure plus tôt en conférence de presse, qu’il participerait à la séance.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo reste donc au centre des interrogations à la veille du match de Ligue des nations entre le Danemark et le Portugal. Quelques semaines après avoir expliqué que cette saison serait « probablement » la dernière de sa carrière⁠, CR7 traverse un rassemblement particulièrement agité avec la Seleção.

Jorge Jesus annonçait pourtant Ronaldo à l’entraînement

Quelques instants auparavant, Jorge Jesus avait tenté de calmer les interrogations entourant son capitaine. Face aux journalistes, le sélectionneur portugais avait assuré qu’il n’existait pas d’« affaire Ronaldo » et annoncé sa présence à l’entraînement.

Mais Cristiano Ronaldo n’a finalement pas participé à la séance avec ses partenaires. Il a quitté le stade de Copenhague à bord d’un véhicule de la Fédération portugaise au moment où le reste de l’équipe s’apprêtait à travailler.

Ce nouvel épisode intervient au lendemain d’une première absence à l’entraînement collectif. Mardi, à Malmö, Ronaldo était apparu sur la pelouse avant la séance, mais n’avait ensuite pas travaillé avec le groupe. La Fédération portugaise avait expliqué qu’il devait effectuer un programme individuel en salle et que le stade ne disposait pas de l’équipement nécessaire.

Ronaldo laissé sur le banc contre la Norvège

Les interrogations ont commencé après la victoire du Portugal en Norvège (2-1), dimanche. Cristiano Ronaldo est resté sur le banc pendant l’intégralité de la rencontre. Jorge Jesus avait pourtant expliqué avant le match qu’il envisageait de lui accorder du temps de jeu. Après la rencontre, le sélectionneur avait indiqué qu’il comptait discuter avec son capitaine.

Lors du match précédent contre le pays de Galles, remporté 1-0 par le Portugal, Ronaldo avait débuté avant d’être remplacé à la 67e minute. Jorge Jesus avait justifié sa gestion par l’enchaînement particulièrement dense de quatre rencontres internationales en onze jours.

La situation a pris suffisamment d’ampleur pour que Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, modifie son programme et rejoigne la sélection à Copenhague. Une réunion avec Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus était prévue afin d’aborder leur différend.

Une nouvelle absence à la veille du Danemark-Portugal

Le départ de Ronaldo ce mercredi est d’autant plus remarqué qu’il intervient à seulement 24 heures du match contre le Danemark. Le Portugal occupe actuellement la tête de son groupe de Ligue des nations avec six points, devant le Danemark et la Norvège, qui en comptent trois.

La présence de CR7 pour la rencontre de jeudi reste désormais l’une des principales questions. Aucun problème physique susceptible d’expliquer ses absences aux entraînements collectifs n’avait été annoncé par la Fédération portugaise mardi.

Cristiano Ronaldo avait pourtant affiché publiquement son attachement à la sélection mardi soir. Après avoir manqué la séance collective, il avait publié une photo de lui vêtu du survêtement portugais, simplement accompagnée d’un drapeau du Portugal et d’un cœur rouge.

Le quintuple Ballon d’Or avait déjà vécu un été chargé avec la Seleção. Lors du Mondial 2026, il était notamment devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Coupes du monde⁠, avant que le Portugal ne soit éliminé par l’Espagne en huitième de finale⁠.

À la veille du déplacement au Danemark, Jorge Jesus doit désormais trancher la question de la présence de son capitaine. Après deux séances collectives manquées et ce départ du stade de Copenhague, le rassemblement portugais reste dominé par le cas Cristiano Ronaldo.