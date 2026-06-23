Mondial – Ronaldo entre dans l’histoire, le Portugal écrase l’Ouzbékistan

Le Portugal a frappé fort ce mardi à Houston en dominant largement l’Ouzbékistan lors de la 2e journée du groupe K de la Coupe du monde 2026. Accrochée par la République démocratique du Congo lors de son entrée en lice, la Seleção a parfaitement réagi avec une victoire sans appel : 5-0.

Cristiano Ronaldo a ouvert le score dès la 6e minute. Nuno Mendes, le joueur du PSG, a ensuite doublé la mise sur coup franc à la 17e, avant que Ronaldo ne signe un doublé à la 39e minute. À la pause, le Portugal avait déjà plié le match.

Ronaldo, premier joueur à marquer dans six Coupes du monde

Avec son premier but dans cette Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer dans six éditions différentes du Mondial. Déjà buteur en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, le capitaine portugais a prolongé sa série en 2026. Un record pour le quintuple Ballon d’Or, encore décisif sous le maillot de la Seleção.

L’Ouzbékistan dépassé

Mené 3-0 à la mi-temps, l’Ouzbékistan n’a jamais trouvé la solution. Abdouvakhid Nematov a inscrit un but contre son camp à la 60e minute, avant que Rafael Leão ne termine le travail à la 87e. La sélection entraînée par Fabio Cannavaro s’enfonce dans ce groupe K. Après cette lourde défaite, les Loups Blancs se retrouvent au bord de l’élimination.

Grâce à ce large succès, le Portugal fait un grand pas vers la qualification pour les 16es de finale.